Nemci cez Francúzov do finále, Martel: Pomohli nám rýchle góly

Košice 26. júna (TASR) - Dva góly v úvodnej štvrťhodine hry nasmerovali futbalistov Nemecka do finále ME hráčov do 21 rokov. V stredajšom semifinálovom zápase proti Francúzsku si pred takmer 12-tisíc divákmi v Košickej futbalovej aréne (KFA) vybojovali štvrté finále z predošlých piatich ME. Podľa nemeckého obrancu Nnamdiho Collinsa si bol jeho tím po dvoch strelených góloch už v podstate istý postupom a napokon zvládol čeliť ofenzívnej snahe Francúzov.



Išlo o štvrtý a zároveň posledný zápas ME „21“ v Košiciach. Tamojšia KFA bola predtým dejiskom troch duelov základnej D-skupiny. Na každý z nich prišlo vyše 6900 divákov a semifinále Nemecka s Francúzskom podľa predpokladov výrazne prekonalo doterajšiu návštevnosť v KFA. Podľa oficiálneho údaju ho naživo sledovalo 11.913. Priemer „košických“ zápasov sa tým dvihol na 8714.



Druhý semifinálový duel pritiahol veľkú pozornosť najmä nemeckých žurnalistov, ktorých prišlo niekoľko desiatok. Na tribúne nechýbal ani bývalý nemecký futbalový útočník a zároveň tréner nemeckého národného tímu Rudi Völler.



Už v 8. minúte ho potešil útočník Nelson Weiper, ktorý skóroval v treťom zápase za sebou. Po strele Paula Nebela sa dostal k lopte a zblízka otvoril skóre. Od 15. minúty bolo už 2:0 pre Nemcov a útočník Nick Woltemade strelil svoj šiesty gól na turnaji. „Ak mám povedať pravdu, bolo pre nás prekvapením, že sme tak skoro viedli o dva góly, ale pomohlo nám to. Potom sme dobre bránili a mali sme aj viacero šancí na tretí gól. Veľmi dobre bránili aj naši útočníci. To nás robí silnými. Vieme brániť aj útočiť, strieľame góly, ale nedostávame ich veľa,“ konštatoval kapitán nemeckého tímu Eric Martel.



Hoci konečné skóre 3:0 hovorí jednoznačne pre Nemcov, v herne vyrovnanom zápase mali viacero šancí skórovať aj Francúzi. V prvom i druhom polčase sa viackrát dostali do sľubných pozícií, ale v zakončení im buď chýbala presnosť alebo efektne zasiahol brankár Noah Atubolu. Ten sa zaskvel najmä v 69. minúte, keď pohotovým zákrokom na bránkovej čiare zneškodnil hlavičku Thierna Barryho. „Vedeli sme, že proti nám bude hrať kvalitný tím, ktorého hráči majú techniku a sú dobrí s loptou. Tréner nám zdôrazňoval, aby sme hrali v nízkom bloku a potom prídu aj šance,“ poznamenal Nnamdi Collins.



Francúzi strelili v predošlých troch zápasoch ME až desať gólov, no v súboji o finále (v sobotu 28. júna proti Anglicku v Bratislave) strelecky zlyhali. K hernej pohode im nepomohli ani dva inkasované góly v úvodnej štvrťhodine. „Začali sme zle. Snažili sme sa, ale urobili sme dve chyby. Nemecko ich využilo a potom to bolo veľmi ťažké. Mali možnosť udržať si loptu a prinútiť nás behať. Nemecko je veľmi dobrý tím s kvalitnými hráčmi, takže sme nemali robiť také chyby, zvlášť nie v semifinále. Som však veľmi hrdý na našich hráčov. Náš tím tvrdo pracoval, aby tím dostal na vysokú úroveň,“ konštatoval tréner francúzskeho tímu Gerald Baticle na pozápasovej tlačovke.



Francúzom nevyšla snaha o tretie finále ME „21“ v histórii, chýbajú v ňom od roku 2002. „Je to veľké sklamanie, pretože si myslím, že sme si dnes zaslúžili viac. Bohužiaľ, neskórovali sme a urobili sme niekoľko chýb a bolo ťažké sa do hry vrátiť. Potrebovali sme len skórovať na začiatku druhého polčasu, ale nedokázali sme to,“ uviedol francúzsky obranca Castello Lukeba. Podľa trénera Baticlea majú francúzski hráči pred sebou svetlú budúcnosť. „Som hrdý na odhodlanie hráčov a kvalitu, ktorú sme videli v hre. Ukázali sme technickú, taktickú a mentálnu kvalitu. Bola tam veľmi vysoká sila charakteru, ktorá nás priviedla do semifinále. Tento medzinárodný turnaj bude dobre slúžiť mojim mladým hráčom. Získavajú skúsenosti, ktoré im pomôžu napredovať,“ povedal Baticle.