Nemci chcú doma triumfovať, Nagelsmann: Cieľom je vyhrať titul

semifinále Ligy národov 2024/2025:



streda 4. júna (Mníchov):



21.00 Nemecko - Portugalsko /rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)/



predpokladané zostavy:



Nemecko: Ter Stegen - Kimmich, Tah, Koch, Raum - Goretzka, Gross - Adeyemi, Wirtz, Sane - Füllkrug



Portugalsko: Costa - Dalot, Dias, Inacio, Mendes - Vitinha, Fernandes, Neves - B. Silva, Ronaldo, Leao





štvrtok 5. júna (Stuttgart):



21.00 Španielsko - Francúzsko /rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.)/



predpokladané zostavy:



Španielsko: Simon - Mingueza, Cubarsi, Huijsen, Cucurella - Pedri, Ruiz - Yamal, Olmo, Williams - Morata



Francúzsko: Maignan - Gusto, Konate, L. Hernandez, Digne - Tchouameni, Kone, Rabiot - Olise, Mbappe, Kolo Muani

Bratislava 3. júna (TASR) - Už tento týždeň sa futbalový svet dozvie meno víťaza štvrtej edície Ligy národov (LN). O trofej bojujú všetci jej doterajší držitelia – Portugalsko, Francúzsko i Španielsko, premiérovo ju chcú na finálovom turnaji získať domáci Nemci. Tí si v mníchovskom semifinále zmerajú sily s Portugalcami, v Stuttgarte sa stretnú obhajcovia titulu Španieli s Francúzmi.Nemecko sa prebojovalo medzi najlepšiu štvoricu prvýkrát, vo štvrťfinálovom dvojzápase zdolalo Taliansko 5:4. Svoju účasť na finálovom turnaji berie veľmi vážne. „,“ uviedol tréner tímu Julian Nagelsmann.Nemecký kormidelník sa musí vysporiadať s absenciami viacerých opôr, pre zranenia absentujú Kai Havertz, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger, Yann Aurel Bisseck či Nico Schlotterbeck. Pozitívnou správou je návrat brankára Marca-Andreho ter Stegena, ktorý mal na poste jednotky vlani nahradiť Manuela Neuera, no z hry ho vyradilo septembrové zranenie kolena. Optimizmom sršal stredopoliar Joshua Kimmich, ktorý odohrá jubilejný 100. zápas v drese národného tímu. „,“ skonštatoval reprezentačný kapitán podľa DPA.Portugalsko, víťaz premiérového ročníka LN, vyradilo v predchádzajúcej fáze Dánsko. V pozícii favorita prehralo prvý duel 0:1, v odvete však triumfovalo 5:2 po predĺžení. Španielsky kouč Roberto Martinez verí, že jeho zverenci v sebe majú silu na ďalšie víťazstvo v súťaži: „.“„La Furia Roja“, ktorá sa do semifinále dostala po jedenástkovom rozstrele s Holandskom, sa chce zapísať do histórie ako prvý tím s dvoma titulmi v LN. Podľa trénera Luisa de la Fuenteho netreba úroveň súťaže podceňovať. „,“ citoval Španiela portál uefa.com.Ani Francúzi to nemali s účasťou na finálovom turnaji isté. V ďalšom dramatickom štvrťfinále doťahovali proti Chorvátsku dvojgólové manko z prvého stretnutia, v domácej odvete rozhodli o postupe taktiež až v rozstrele. Francúzsky kormidelník Didier Deschamps očakáva náročné semifinále: „.“Súboj Nemecka s Portugalskom v Mníchove má úvodný výkop v utorok o 21.00 h, presne o deň neskôr si v Stuttgarte zmeria sily druhá dvojica. Zápas o tretie miesto i finále sa uskutočnia v nedeľu 8. júna.