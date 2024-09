Nemci chcú nadviazať na úspech z ME, Nagelsmann: Máme ambície

Düsseldorf 6. septembra (TASR) - Nemeckí futbalisti chcú v septembrovej časti Ligy národov nadviazať na atraktívne výkony z letných majstrovstiev Európy. Po troch nevydarených šampionátoch sa na domácom turnaji predviedli v pozitívnom svetle, hoci vo štvrťfinále podľahli neskorším víťazom zo Španielska 1:2 po predĺžení.



Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna čakal v sobotu duel A-divízie proti Maďarsku, ktorý bol na programe o 20.45 h v Düsseldorfe. "Už teraz máme za sebou veľa krokov k lepšiemu, ale stále to bolo 'len' štvrťfinále Eura. Do budúcnosti máme väčšie ambície. Naším úsilím je naďalej sa zlepšovať a vyhrávať zápasy. Dúfam, že to bude vidieť už v stretnutí s Maďarskom," citovala nemeckého kouča agentúra DPA.



Po víťaznom svetovom šampionáte v roku 2014 Nemci vypadli na MS 2018 i 2022 už v základnej skupine a nemecký futbal si prechádzal krízou. Reputáciu u svojich fanúšikov si však reprezentácia "napravila" počas domácich ME. "Nebude tu taká energia ako na Eure, ale chceme, aby sa s nami ľudia naďalej stotožňovali a aby o nás hovorili pozitívne," povedal útočník Niclas Füllkrug.



S národným tímom sa po ME rozlúčili viaceré stálice. Reprezentačnú kariéru ukončili dlhoročná brankárska jednotka Manuel Neuer, stredopoliari Toni Kroos a Ilkay Gündogan či útočník Thomas Müller. Tri dni po sobotnom zápase s Maďarskom si Nemci v Amsterdame zmerajú sily s Holandskom.