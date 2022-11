Nemci dostali lekciu z efektivity, Flick: Príšerné sklamanie

Bratislava 24. novembra (TASR) - O druhú senzáciu sa na futbalových MS v Katare postarali v stredu Japonci. Favorizované Nemecko zdolali v úvodnom zápase E-skupiny 2:1 a v tabuľke tak figurujú na druhom mieste. Prví sú o skóre Španieli, ktorí deklasovali Kostariku 7:0 a dosiahli svoje najvyššie víťazstvo na svetovom šampionáte.



O dva góly v sieti Nemcov sa postarali náhradníci Ricu Doan a Takuma Asano. "Verím, že je to historický moment, historické víťazstvo. Vzhľadom na vývoj japonského futbalu a kvalitu hráčov to bolo veľké prekvapenie," uviedol japonský tréner Hadžime Morijasu podľa AP. Po hernej stránke mali navrch Nemci. Japoncov, ktorých podržal brankár Šuiči Gonda, prekonali v pokusoch na bránu v pomere 9:3 a mali 65-percentné držanie lopty. Na brankára Gondu našiel recept len Ilkay Gündogan, ktorý premenil v 33. minúte pokutový kop. "Je to príšerné sklamanie. Nielen pre hráčov, ale aj pre trénerov. Jednoznačne sme si zaslúžili zvíťaziť. Japonsko nám dalo lekciu z efektivity," neskrýval roztrpčenie nemecký kormidelník Hansi Flick.



V ďalšom stretnutí favorit nezaváhal. V drese Španielov zaznamenal jeden gól aj 18-ročný Gavi, ktorý sa tak stal najmladším strelcom na podujatí od MS 1958 vo Švédsku. Vtedy skóroval 17-ročný Pelé. "Nečakal som to. Viem, že som najmladší v tíme, voči ostatným mám rešpekt. Na ihrisku je to však iné a ja som zo seba dostal to najlepšie," povedal Gavi, ktorý zvýšil vedenie svojho tímu v 74. minúte na 5:0.



Španieli premenili všetky strely, ktoré mierili do priestoru brány a ako prvý tím na MS skompletizovali 1000 prihrávok v riadnom hracom čase. Ich súper sa nedostal k žiadnej strele. "Nemali sme dostatočné držanie lopty a nedokázali sme zrealizovať ani tri prihrávky za sebou," zhodnotil výkon svojho tímu kouč Luis Fernando Suarez. Stretnutia druhého kola v tejto skupine sa hrajú v nedeľu, Japonci sa stretnú s Kostarikou v Al Rajáne (11.00 h) a Nemci v Al Chore so Španielskom (20.00 h).



Po šokujúcom víťazstve Saudskej Arábie nad Argentínou (2:1) a prekvapivej remíze Tuniska s Dánskom (0:0) sa blysla ďalšia arabská krajina. Maročania remizovali vo svojom prvom stretnutí v F-skupine s úradujúcimi vicemajstrami z Chorvátska 0:0. "Bol to náročný zápas, najmä úvodných 15 minút," povedal ťahúň mužstva Luka Modrič, podľa ktorého mal tím resty v ofenzíve. Stretnutie samo o sebe neprinieslo veľa gólových šancí, ale hralo sa v solídnom tempe. "Protivníci hrali srdcom a ja im gratulujem. Boli energickí a mali skvelú podporu fanúšikov," povedal na adresu súpera chorvátsky tréner Zlatko Dalič.



Ani v historicky štvrtom zápase na MS sa nepodarilo skórovať Kanaďanom, ktorí prehrali v ďalšom dueli "efka" s Belgickom 0:1. Brankára Milana Borjana prekonal iba Michy Batshuayi. Kanaďania nevyužili pokutový kop v 11. minúte, exekútor bol Alphonso Davies. Severoameričania však predviedli veľmi sympatický výkon a Belgičanov držal nad vodou brankár Thibaut Courtois. Po stretnutí to uznal aj belgický stredopoliar Kevin De Bruyne. Ten veľmi nesúhlasil s ocenením pre najlepšieho hráča, ktoré obdržal po zápase. "Nemyslím si, že som hral dobre. Neviem, prečo som dostal trofej, možno pre to, ako sa volám," povedal De Bruyne. Tréner Roberto Martinez označil výkon Belgičanov za najhorší po technickej stránke od roku 2016.



Zaujímavosť je, že kanadský kapitán Atiba Hutchinson sa vo veku 39 rokov stal najstarším hráčom na MS v poli. Stretnutia druhého kola v tejto skupine sa hrajú v nedeľu, Belgičania sa stretnú s Marokom (14.00 h) a Chorváti nastúpia proti Kanade (17.00 h).