Nemci idú do štvrťfinále ME po triumfe nad Dánskom 2:0

Osemfinále /Signal Iduna Park, Dortmund/:

Nemecko - Dánsko 2:0 (0:0)



Góly: 53. Havertz (z 11 m), 68. Musiala. ŽK: Bah, Maehle Andersen (všetci Dán.). Rozhodcovia: Oliver - Burt, Cook (všetci Angl.).



Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum (80. Henrichs) - Andrich (64. Can), Kroos - Sane (88. Anton), Gündogan (64. Füllkrug), Musiala (80. Wirtz) - Havertz

Dánsko: Schmeichel - Christensen (81. Bruun Larsen), Andersen, Vestergaard - Bah (81. Kristiansen), Delaney (69. Nörgaard), Höjbjerg, Maehle - Höjlund (81. Wind), Eriksen, Skov Olsen (69. Poulsen)

Dortmund 29. júna (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti postúpili do štvrťfinále na domácich ME. V sobotnom osemfinálovom zápase potvrdili rolu favorita a triumfovali nad Dánskom 2:0. Skóre otvoril v 53. minúte z pokutového kopu Kai Havertz a v 68. minúte zvýšil Jamal Musiala. V ďalšej fáze sa Nemci stretnú s víťazom duelu Španielsko - Gruzínsko.Sobotňajší duel v prvom polčase prerušili pre búrku, napokon sa po približne polhodine pokračovalo. Okrem regulárnych gólov sa každý z tímov presadil aj na začiatku oboch polčasov, po preskúmaní systémom VAR neplatil presný zásah domáceho Nica Schlotterbecka v úvode zápasu a po zmene strán ani gól Joachima Andersena. Dánsky obranca krátko na to zavinil penaltu po hre rukou. V nadstavenom čase druhého polčasu pre ofsajd neplatil ani gól Floriana Wirtza.Dáni sa tak so šampionátom rozlúčili bez jediného víťazstva, z C-skupiny postúpili po troch remízach. Nemci naopak zvíťazili v troch zo štyroch uplynulých zápasov, v A-skupine im ušli body iba v stretnutí so Švajčiarskom (1:1), ktoré v osemfinále vyradilo obhajcov titulu z Talianska (2:0).Nemci začali zostra a mohli viesť už od samotného úvodu, keď si na rohový kop Kroosa nabehol Schlotterbeck. Jeho zásah hlavičkou však neplatil pre útočný faul Kimmicha, ktorý mu z cesty odstavil jedného z brániacich Dánov. Kimmich to krátko na to skúsil ďalekonosnou strelou a do šance sa po následnom rohovom kope dostal Schlotterbeck. Brankára Schmeichela vzápätí preveril nabiehajúci Havertz a po ďalšom rohovom kope aj Andrich. Dáni boli v úvodnej štvrťhodine pod veľkým tlakom, k náznaku príležitosti sa dostali iba vďaka priamemu kopu a domáca obrana ich k ničomu nepustila. Do tempa sa severania dostali zhruba v 20. minúte. Po dlhej prihrávke sa v šanci ocitol Eriksen a neskôr sa z uhla pripomenul Maehle. Eriksen mal k dispozícii aj nádejnú štandardku spoza hranice pokutového územia, trafil však len nemecký múr. Desať minút pred koncom prvého polčasu hlavný arbiter prerušil hru a hráčov poslal do šatní, keďže v Dortmunde úradovala búrka s bleskami i krúpami. V hre sa pokračovalo zhruba po polhodine a Nemci okamžite ukázali chuť po góle. Tutovku mal na hlavičke Havertz, no zásah mu kľúčovým zákrokom odoprel Schmeichel. V snahe nezaostali ani Dáni, bočnú sieť rozvlnil Höjlund a krátko na to ho v obrovskej šanci zastavil vybiehajúci Neuer.Na začiatku druhého polčasu sa v drese Dánska presadil Andersen, gól však neplatil pre ofsajd. Vzápätí sa Andersen ocitol v ďalšej nešťastnej situácii, keď po jeho ruke rozhodca odpískal pokutový kop pre Nemecko. Ten premenil prízemnou strelou k žrdi Havertz a domáci sa ujali vedenia - 1:0. Krátko na to mohli Nemci zvýšiť, v obrovskej šanci sa ocitol unikajúci Havertz, ale jeho strela šla tesne mimo Schmeichelovej brány. Tutovku si však už nenechal ujsť Musiala, ktorý si nabehol na ďalekú prihrávku Schlotterbecka a dánskeho brankára prekonal strelou k vzdialenejšej žrdi - 2:0. Zhruba desať minút pre koncom hry skúsil dánsky kouč Hjulmand trojité striedanie, no jeho zverencom sa už zápas zdramatizovať nepodarilo. Naopak, na 3:0 mohol upraviť striedajúci Wirtz, no jeho gól neplatil pre ofsajd.