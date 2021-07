Nemci idú do Tokia s deviatimi majstrami Európy do 21 rokov

Frankfurt 5. júla (TASR) - V nemeckom olympijskom tíme bude figurovať sedem futbalistov, ktorí vybojovali titul majstrov Európy na tohtoročnom šampionáte do 21 rokov. Tréner Stefan Kuntz nominoval aj Maxa Kruseho, Nadiema Amiriho a Maximiliana Arnolda v rámci limitu troch hráčov starších ako 23 rokov.



Stredopoliari Arnold a Amiri získali titul na ME hráčov do 21 rokov v 2017. Tridsaťtriročný útočník Kruse má skúsenosti aj z "áčka", ale v roku 2016 prišiel o miesto v národnom tíme z disciplinárnych dôvodov.



Spomedzi "čerstvých" majstrov Európy figurujú v nemeckom olympijskom tíme Niklas Dorsch, Ismail Jakobs, Arne Maier, Amos Pieper, David Raum, Anton Stach a Josha Vagnoman. Podľa Kuntza je ambíciou Nemcov bojovať o medaily. Pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro podľahli vo finále domácej Brazílii v rozstrele. Turnaj odštartujú 22. júla práve proti Brazílčanom, informovala agentúra DPA.