Nemci kritizujú rozhodnutie MOV uprednostniť Brisbane

Berlín 25. februára (TASR) - Nemeckí predstavitelia vo štvrtok podrobili kritike krok Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý sa rozhodol uprednostniť Brisbane pred ostatnými kandidátmi na usporiadanie olympijských a paralympijských hier v roku 2032. Výrazne to znížilo šance ďalších uchádzačov vrátane nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vesfálsko.



O zorganizovanie OH a PH 2032 prejavili záujem aj Dauha, Budapešť, čínske mestá Čcheng-tu a Čchung-čching, Naí Dillí, Jakarta, Istanbul či Petrohrad. "Nový výberový proces, ktorý tak veľmi vyzdvihuje prezident MOV Thomas Bach, sa dá ťažko prekonať v netransparentnosti," vyhlásila pre agentúru DPA Dagmar Freitagová, šéfka športovej komisie Nemeckého spolkového snemu. Uviedla tiež, že Nemecký olympijský a športový zväz (DOSB) nie je dostatočne viditeľný na medzinárodnom poli.



MOV vytvoril systém preferovaných kandidátov v snahe zabrániť tomu, aby uchádzači minuli obrovské peniaze na potenciálnu organizáciu a nakoniec by neboli úspešní. Zároveň tým chcel odstrániť potrebu konzultácie s verejnosťou uprostred kandidačného procesu, ako sa to stalo v niekoľkých prípadoch v minulosti, keď snahy miest zmarili miestne referendá. Exekutíva MOV na svojom stredajšom online zasadnutí prijala návrh komisie pre olympijské hry a austrálsky štát Queensland sa stal preferovaným kandidátom na usporiadanie OH 2032. MOV začne exkluzívne rokovania, ak budú úspešné, Brisbane dostane organizátorské práva na OH a PH 2032.



"Je to ďalšie sklamanie po neúspešných kandidatúrach Mníchova, Berlína či Lipska a po tom, ako referendá ukončili snahu Hamburgu aj Mníchova. Musíme sa spýtať, ako si pri ďalších kandidatúrach zaistíme lepšiu pozíciu," dodal šéf Nemeckého atletického zväzu Jürgen Kessing.