Nemci Lochner s Fleischhauerom získali zlato v súťaži dvojbobov

Johannes Lochner a Georg Fleischhauer so zlatými medailami. Foto: TASR/AP

Tridsaťpäťročný Lochner sa na záver svojej 15-ročnej bohatej kariéry dočkal olympijského zlata a to suverénnym spôsobom, keď boli spolu s Fleischhauerom najrýchlejší vo všetkých štyroch jazdách.

Cortina d'Ampezzo 17. februára (TASR) - Nemeckí reprezentanti Johannes Lochner a Georg Fleischhauer vybojovali na ZOH 2026 zlato v súťaži dvojbobov. V ľadovom koryte v Cortine triumfovali s výrazným náskokom 1,34 s pred krajanmi Francescom Friedrichom a Alexandrom Schüllerom. Dominanciu Nemcov potvrdili ziskom bronzu Adam Ammour a Alexander Schaller (+1,82).

Tridsaťpäťročný Lochner sa na záver svojej 15-ročnej bohatej kariéry dočkal olympijského zlata a to suverénnym spôsobom, keď boli spolu s Fleischhauerom najrýchlejší vo všetkých štyroch jazdách. Hneď v tej prvej stanovili nový traťový rekord 54,68 s. Na ZOH doteraz získal iba dve striebra pred štyrmi rokmi v Pekingu - v dvojboboch i štvorboboch. Víťaz dvoch predchádzajúcich ZOH a celkovo štvornásobný olympijský šampión Friedrich sa zlatého hetriku nedočkal a musel sa tentoraz uspokojiť so striebrom. Až za pódiom skončili Amričania Frankie del Duca a Joshua Williamson, piatou priečkou prekvapila rumunská posádka Mihai Cristian Tentea a George Iordache.
