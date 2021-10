Nemci majú miestenku ako prví, Flick: Máme kvalitu

Berlín 12. októbra (TASR) - Nemci nebudú chýbať na futbalových MS 2022 v Katare. Postup si zaistili ako prví z Európy, symbolicky hladko víťazstvom nad Severným Macedónskom (4:0), ktorému prekvapujúco podľahli doma 1:2 v úvodnom kvalifikačnom bloku v marci. V žiadnom zo siedmich zvyšných vystúpení v J-skupine však nestratili ani bod.



Majstri sveta z roku 2014 po šampionáte v Brazílii opustili predné pozície. Na MS 2018 v Rusku nepostúpili zo skupiny, na tohtoročných ME skončili v osemfinále. Nový tréner Nemcov Hansi Flick však cíti, že generačná výmena prebieha úspešne. "Som veľmi optimistický. Naši hráči majú kvality, aby sa mohli merať s Francúzskom, Talianskom a Belgickom," povedal 56-ročný tréner, ktorý prevzal kormidlo po ME od Joachima Löwa.



Flicka potešil aj autor štvrtého pondelkového gólu Jamal Musiala. Ofenzívny stredopoliar Bayernu Mníchov sa stal vo veku 18 rokov a 227 dní najmladším hráčom, ktorý skóroval za Nemecko od roku 1910. "Jamal je na svoj vek skvelý. Veľmi umne si počína pred súperovou bránou," pochválil zverenca podľa AFP Flick.



Stúpajúcu kvalitu mužstva pociťujú aj nemeckí hráči a priamoúmerne s tým stúpa aj ich dôvera k trénerovi Flickovi. "Stále sa potrebujeme zlepšiť, aby sme sa dostali na vrchol. Je však iba málo iných ľudí, ktorí by nás tam mohli dostať okrem Hansiho," vyhlásil defenzívny stredopoliar Leon Goretzka.