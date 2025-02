Nemci majú pozitívny postoj k novej kandidatúre na usporiadanie OH

Hamburg 6. februára (TASR) - Podľa prezidenta Nemeckej olympijskej a športovej konfederácie (DOSB) majú občania priaznivý postoj k novej kandidatúre na usporiadanie OH. Thomas Weickert dodal, že verejnú mienku pozitívne ovplyvnili vlaňajšie hry v Paríži.



"Urobili sme niekoľko prieskumov. Pýtali sme sa ľudí na ich postoj k prípadnej kandidatúre na usporiadanie OH. Všetky odpovede boli pozitívneho charakteru. V súčasnosti viac než 70 percent Nemcov súhlasí s kandidatúrou," citovala Weickerta agentúra DPA.



DOSB by sa chcel uchádzať o usporiadanie hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Rozhodnutie o vybranej kandidatúre by malo padnúť v decembri na nasledujúcom valnom zhromaždení. Medzi záujemcami sú mestá Hamburg a Berlín. Weickert však plánuje do rozhodovania zapojiť aj obyvateľov.



Nemecko naposledy hostilo olympiádu v roku 1972 v Mníchove. Odvtedy predložilo niekoľko neúspešných žiadostí. Tie väčšinou zastavili referendá, vrátane kandidatúry Hamburgu na usporiadanie hier v roku 2024.