Nemci na ME21 nedotiahli sériu, Di Salvo: Chýbal nám kúsok šťastia

Bratislava 29. júna (TASR) - Nemeckým futbalovým reprezentantom chýbal len krôčik od dokonalého cyklu ME hráčov do 21 rokov. Po dvadsiatke neprehraných zápasov v priebehu dvoch rokov nedotiahli do víťazného konca ten najdôležitejší – finále na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Na deň presne po 24 mesiacoch opäť podľahli rivalom z Anglicka (2:3 po predĺžení).



Nemci sa na poslednom šampionáte v Gruzínsku a Rumunsku nepredviedli v najlepšom svetle. V základnej skupine vtedy získali len bod po remíze s Izraelom a prehrách s Českom a Anglickom. Práve zápas proti „levíčatám“ z 28. júna 2023 znamenal až do sobotného večera ich posledný neúspech. Potom prišla suverénna kvalifikácia i hlavný turnaj na Slovensku. Zverenci trénera Antonio Di Salva boli jediným stopercentným celkom skupinovej fázy, v „béčku“ dokonca zdolali Angličanov (2:1) v kompletne rotovanej zostave. „Dnes nám chýbal kúsok šťastia. Futbaloví bohovia neboli na našej strane,“ konštatoval nemecký kouč po finálovom stretnutí.



Zásluhou Harveyho Elliotta a Omariho Hutchinsona viedli Angličania o dva góly už v 24. minúte. Nemecku následne skvelo vyšiel návrat do zápasu, keď pred odchodom do šatní znížil Nelson Weiper a po hodine hry si vynútil predĺženie Paul Nebel. V ňom Anglicko opäť predviedlo raketový štart a už po pár sekundách na ihrisku rozhodol hlavičkou striedajúci Jonathan Rowe. Nemecko však malo veľkú smolu, ešte v nadstavení riadneho hracieho času trafil brvno Nebel a konštrukcia bránky bola proti aj v závere predĺženia, keď ju rozozvučala strela Merlina Röhla. „Začali sme veľmi zle. Úvodných 20-30 minút to nebola naša hra, ale po prvom strelenom góle sme sa zlepšili. Potom sme hrali, ako sme chceli, a dotiahli sme sa na 2:2. Anglicko bolo na lopte lepšie, tlak bol opäť vysoký. Možno si dnes zaslúžili vyhrať,“ uviedol obranca Nnamdi Collins pre uefa.com.



Nemecké družstvo sa nemá za čo hanbiť. Na turnaji bavilo atraktívnym futbalom a nastrieľalo najviac gólov spomedzi všetkých tímov. Celkovo ich bolo 17, šesť z nich dal najlepší strelec šampionátu Nick Woltemade. Druhé Anglicko sa presadilo 12-krát. „Odohrali sme veľmi dobrý turnaj, ale koniec je veľmi smutný. Každý je sklamaný, že sme nevyhrali, ale myslím si, že môžeme byť na seba hrdí. Bola to dobrá cesta a na jej konci nám možno chýbalo trochu šťastia,“ zhodnotil nemecké vystúpenie stredopoliar Rocco Reitz. „Momentálne je tu veľké prázdno a málo hrdosti. Myslím si, že to bola neuveriteľná cesta, a preto je to také sklamanie. Bolo to fantastické obdobie,“ dodal stopér Tim Oermann.



Pozitívom zostáva aj odozva v Nemecku, ktorá bola viac než dobrá. „Samozrejme, trochu sme si to všimli, pretože všetci neustále používame sociálne siete. Fakt, že gratulácie prišli aj od národného A-tímu a ďalších veľkých hráčov, bola naozaj úžasný,“ zamyslel sa Reitz. Zrak sa vo finále upieral na 23-ročného Woltemadeho, o ktorého má údajne záujem bundesligový šampión Bayern Mníchov. „V prvom rade neviem, do akej miery je na tom niečo pravdy, ale nemalo to žiadny vplyv, pretože družstvo sa tým nezaoberalo. Nick tie veci vníma, ale rozprával som sa s ním a všetko bolo v poriadku. Mali sme naozaj zlý štart a to bol rozhodujúci faktor. Špekulácie v pozadí neboli ideálne, ale to nebol dôvod, prečo sme prehrali,“ uzavrel Di Salvo.