Nemci na MS do 20 rokov prekvapivo zdolali favorizovaných Fínov 4:3

MS "20" - A-skupina (Scandinavium):



Fínsko - Nemecko 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)



Góly: 9. Männistö (Bau), 22. Halttunen, 24. Bau (Hemming) - 6. Oswald (Hördler), 23. Hubner (Bicker), 34. Kechter (Elias), 35. Oswald (Hauf, Hördler).



Göteborg 27. decembra (TASR) - Hokejisti Nemecka prekvapivo zvíťazili na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov nad favorizovanými rovesníkmi z Fínska 4:3.V hale Scandinavium viedli Fíni 2:1 aj 3:2, no zlom nastal v prostrednej časti hry. Nemci dvoma gólmi v priebehu 91 sekúnd otočili stav vo svoj prospech a v tretej tretine odolali tlaku "Suomi". Dvakrát sa do listiny strelcov zapísal krídelník elitnej nemeckej formácie Veit Oswald.