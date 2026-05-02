Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026Meniny má Žigmund
< sekcia Šport

Nemci na šampionáte bez Draisaitla

.
Na snímke nemeckí hokejisti, zľava Moritz Seider, Leon Draisaitl, Joshua Samanski, Justin Schütz a dole Tim Stützle sa tešia z gólu v zápase play off o postup do štvrťfinále Nemecko - Francúzsko na zimných olympijských hrách v Miláne v utorok 17. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najväčšia hviezda nemeckého hokeja sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov.

Autor TASR
Berlín 2. mája (TASR) - Nemecký útočník Leon Draisaitl nebude štartovať na hokejových MS vo Švajčiarsku (15.- 31. mája). Najväčšia hviezda nemeckého hokeja sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov.

„V nedávnom období nebol stopercentne fit. Potrebuje si oddýchnuť, zdravie je na prvom mieste,“ povedal podľa DPA športový riaditeľ Nemeckej hokejovej federácie Christian Künast.

Pre Draisaitla sa klubová sezóna skončila po tom, čo s tímom Edmonton Oilers vypadol už v 1. kole play off NHL v sérii s Anaheimom. Produktívny útočník chýbal svojmu tímu približne mesiac pred začiatkom vyraďovacích bojov, v základnej časti vynechal 17 zápasov. V 65 dueloch nazbieral 97 kanadských bodov, v šiestich zápasoch proti Anaheimu bodoval desaťkrát.

Draisaitl vo februári reprezentoval Nemecko na ZOH v Miláne, päťkrát sa zúčastnil na MS. Zatiaľ naposledy štartoval na svetovom šampionáte v roku 2019 na Slovensku.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA