Nemci naďalej nesúhlasia s návratom Rusov na medzinárodnú scénu

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecká konfederácia olympijských športov (DOSB) zdôraznila svoj nesúhlas s možným návratom ruských a bieloruských športovcov na medzinárodnú scénu. Trvá na tom, že ešte nie je správny čas na zrušenie obmedzení.



"Z nášho pohľadu nie je teraz správny čas na to, aby sme ruským a bieloruským športovcom opäť umožnili štartovať na medzinárodných súťažiach. Vojnové zločiny páchané oboma krajinami na Ukrajine sa v posledných dňoch zintenzívnili. Podstatou športu je budovanie mostov, poslaním olympijského hnutia je spájať ľudí v mierovom súťažení," uviedol pre britské médiá šéf DOSB Torsten Burmester.



Skupina 35 krajín vrátane Nemecka a hostiteľa olympijských hier Francúzska podpísala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila "vážne znepokojenie" nad účasťou ruských a bieloruských športovcov a vyzvala Medzinárodný olympijský výbor (MOV) na väčšie objasnenie definície neutrality. MOV zdôraznil, že športovci z Ruska a Bieloruska by museli "plne rešpektovať Olympijskú chartu", čo znamená, že nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine a musia dodržiavať Svetový antidopingový kódex. Všetci prihlásení športovci by sa mali podrobiť individuálnym kontrolám, pričom v prípade nesplnenia týchto podmienok by ich medzinárodné federácie museli vyradiť zo súťaže a oznámiť incident MOV.



Športovcov z týchto dvoch krajín vo veľkej miere vylúčili zo svetovej športovej scény v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. MOV, ktorý vedie bývalý prezident DOSB Thomas Bach, zvažuje, že im umožní súťažiť pod neutrálnou vlajkou na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.