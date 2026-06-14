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Nemci nastúpia proti Curacau v bránke s Neuerom
Štyridsaťročný Neuer sa vrátil do národného tímu s cieľom získať druhý titul, z prvého sa tešil na šampionáte v Brazílii v roku 2014.
Autor TASR
Houston 14. júna (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti nastúpia v nedeľňajšom úvodnom vystúpení na MS 2026 proti Curacau v bránke s Manuelom Neuerom. Na predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner štvornásobných majstrov sveta Julian Nagelsmann.
„Všetci hráči sú zdraví a pripravení. Manu bude proti Curacau našou brankárskou jednotkou," uviedol Nagelsmann pre akreditované médiá. Štyridsaťročný Neuer sa vrátil do národného tímu s cieľom získať druhý titul, z prvého sa tešil na šampionáte v Brazílii v roku 2014. Na konte má 124 reprezentačných štartov, doposiaľ posledný zaznamenal v roku 2024 vo štvrťfinále domácich ME proti Španielsku.
„Všetci hráči sú zdraví a pripravení. Manu bude proti Curacau našou brankárskou jednotkou," uviedol Nagelsmann pre akreditované médiá. Štyridsaťročný Neuer sa vrátil do národného tímu s cieľom získať druhý titul, z prvého sa tešil na šampionáte v Brazílii v roku 2014. Na konte má 124 reprezentačných štartov, doposiaľ posledný zaznamenal v roku 2024 vo štvrťfinále domácich ME proti Španielsku.