Nemci nečakane zakopli, Nagelsmann chce od nich viac dravosti
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Nemecká futbalová reprezentácia prehrala vo štvrtok na Tehelnom poli historicky štvrtý zo 105 kvalifikačných zápasov MS od roku 1934. Štvornásobní majstri sveta podľahli „sokolom“ 0:2 a v kvalifikácii svetových šampionátov zaznamenali prvú prehru na pôde súpera vôbec.
Úplne prvýkrát zakopli Nemci, v tom čase dvojnásobní majstri sveta, v októbri 1985, keď nestačili v Stuttgarte 0:1 na Portugalsko. V septembri 2001 ich rozstrieľalo Anglicko 5:1 v Mníchove a s remízami proti Fínsku (0:0, 2:2) si postup na MS 2002 zabezpečili až v baráži proti Ukrajine. Tretia prehra prišla v marci 2021 proti Severnému Macedónsku v Duisburgu (1:2).
„Napriek všetkému si myslím, že v ďalšom zápase v nedeľu máme dobré šance. Musíme si sadnúť so zväzom aj tímom a prehodnotiť, aké opatrenia chceme prijať,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii Nagelsmann. Jeho tím čaká v Kolíne nad Rýnom duel so Severným Írskom, ktoré vstúpilo vo štvrtok do kvalifikácie výhrou 3:1 v Luxembursku. „Mám vo svojich hráčov dôveru, oni musia dostať zo seba emóciu. A to sa nedá zariadiť zvonka. Úlohu zohralo aj to, že za nemecký tím hrali veľkí hráči z veľkých líg a pre Slovákov bolo výnimočné proti nim nastúpiť. Nám tá dravosť chýbala,“ pokračoval Nagelsmann.
Národný tím Nemecka absolvoval pod jeho vedením tento rok päť ostrých zápasov s bilanciou 1-1-3 a skóre 6:10. „Die Mannschaft“ získal posledný svetový titul v roku 2014, nasledovali dve vypadnutia na MS v základnej skupine a medzitým osemfinále ME 2020. Pred domácim európskym šampionátom v roku 2024 prišiel na lavičku práve Nagelsmann a na ME obsadil s tímom nádejné piate miesto. Nasledoval postup do štvrťfinále Ligy národov a konečná štvrtá pozícia. Pred prebiehajúcou kvalifikáciou sa kouč nechal počuť, že ňou chce prejsť dominantne. „Keby som tie slová vzal späť, pôsobilo by to nedôveryhodne. Stojím si za tým, čo som povedal. Som si vedomý, že naša pozícia nie je ideálna a budeme pracovať na tom, aby sa to zlepšilo," dodal 38-ročný kormidelník.
