Nemci nepodceňujú Maďarov, podľa Goretzku chcú jediné: Víťazstvo

F-skupina



NEMECKO - MAĎARSKO /streda o 21.00 h, Allianz Aréna, Mníchov/



Rozhodcovia: Sergej Karasjov - Igor Demeško, Maksim Gavrilin



predpokladané zostavy:



Nemecko: Neuer - Ginter, Süle , Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Gnabry, Sane



Maďarsko: Gulácsi - Botka, Orbán, At. Szalai - Nagy - Nego, Kleinheisler, Schäfer, Fiola - Nikolič, Sallai







tabuľka:



1. Francúzsko 2 1 1 0 2:1 4



2. Nemecko 2 1 0 1 4:3 3



3. Portugalsko 2 1 0 1 5:4 3



4. Maďarsko 2 0 1 1 1:4 1

Mníchov 22. júna (TASR) - Keď sa naposledy stretli nemeckí a maďarskí futbalisti, boli v opačných pozíciách. Vo finále 1954 boli favoritmi Maďari, ktorých vtedy považovali za jeden najlepších tímov na svete, no Nemci v Berne dokázali zvíťaziť. Tentoraz si prekvapenie, už na svoj úkor, nepripúšťajú a v Mníchove chcú spečatiť postup do osemfinále EURO 2020. Duel povedú Rusi, hlavným rozhodcom bude Sergej Karasjov, na čiarach mu budú asistovať Igor Demeško a Maksim Gavrilin.Do turnaja nevstúpili dobre, v úvodnom vystúpení F-skupiny prehrali s Francúzmi 0:1 vlastným gólom Matsa Hummelsa. Dokázali sa však otriasť a v sobotu zdolali Portugalcov 4:2. K postupu im stačí získať bod, ďalej ich posunie aj prehra Portugalska. Podľa stredopoliara Leona Goretzku však nepodceňujú ani svojho súpera, ktorý dokázal hrať vyrovnané partie aj s favorizovanými protivníkmi:Nemcom bude zrejme chýbať navrátilec do tímu Thomas Müller, ktorý má problémy s kolenom. Goretzka sa však straty ofenzívneho potenciálu neobáva.povedal podľa agentúry AP stredopoliar Bayernu Mníchov, ktorý sa po zdravotných problémoch môže dočkať debutu na šampionáte. Trénerovi Joachimovi Löwovi by mali byť k dispozícii Ilkay Gündogan a Mats Hummels, ktorí po zdravotných problémoch opäť trénovali.Maďari sú jasní outsideri skupiny, navyše, prvýkrát sa nebudú môcť spoľahnúť na vypredanú Arénu Ferenca Puskása. Adam Nagy však výhodu domáceho prostredia nepreceňoval: "Tréner Maďarska Marco Rossi nemá veľké očakávania, ale ani sa nevzdáva. Pripomína, že vo futbale je nutná aj dávka šťastia: