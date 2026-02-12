< sekcia Šport
Nemci obhájili v štafete prvenstvo z Pekingu
Sánkarská štafeta sa pod piatimi kruhmi konala štvrtýkrát, vôbec premiérovo však mal každý tím štyri zložky.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d'Ampezzo 12. februára (TASR) - Nemeckí sánkari potvrdili pozíciu najväčších favoritov a obhájili na ZOH 2026 v štafete zlato z Pekingu. Družstvo v zložení Julia Taubitzová, Tobias Wendl / Tobias Artl, Max Langenhan a Dajana Eitbergerová / Magdalena Matschinová malo v cieli náskok 542 tisícin pred druhými Rakúšanmi a 849 pred tretími Talianmi.
Sánkarská štafeta sa pod piatimi kruhmi konala štvrtýkrát, vôbec premiérovo však mal každý tím štyri zložky. Ako prvá sa do ľadového koryta v Cortine d'Ampezzo vydala jednotlivkyňa, nasledovalo mužské duo, potom jednotlivec a nakoniec ženská dvojica. Napriek zmene mala súťaž rovnakých víťazov ako na všetkých predchádzajúcich hrách. Nemci ako jediní na ZOH 2026 získali medailu vo všetkých súťažiach a žiaden člen ich tímu neurobil chybu ani v štafete. Získali tak tretie zlato na hrách, prvé dve v sánkovaní majú zo súťaže jednotlivcov Langenhan a Taubitzová.
Rakúšania získali rovnako ako pred štyrmi rokmi striebro. Postarali sa o to Lisa Schulteová, dvojica Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Jonas Müller a dvojica Selina Egleová, Lara Michaela Kippová. Taliani triumfovali na domácom podujatí v oboch súťažiach dvojíc, podľa papierových predpokladov mali atakovať druhú priečku a štartovali ako predposlední, napokon sa však tešili aj z bronzu. Nastúpili v zložení Verena Hoferová, Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller a Andrea Vötterová / Marion Oberhoferová. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie, pretože sa na olympiádu nepodarilo kvalifikovať jednotlivkyni.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - sánkovanie, štafeta:
1. Nemecko (Julia Taubitzová, Tobias Wendl / Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger / Magdalena Matschinová) 3:41,672 min, 2. Rakúsko (Lisa Schulteová, Thomas Steu / Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egleová / Lara Michaela Kippová) +0,542 s, 3. Taliansko (Verena Hoferová, Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Vötterová / Marion Oberhoferová) +0,849, 4. Lotyšsko +1,077, 5. USA +1,104, 6. Ukrajina +4,502, 7. Čína +5,170, 8. Poľsko +5,662, 9. Rumunsko +8,259
