Nemci očakávajú intenzívny duel, proti Slovákom aj s Nowakom

Peking 14. februára (TASR) - Nemeckí hokejisti nastúpia na utorkový kvalifikačný zápas o postup do štvrťfinále olympijského turnaja v Pekingu proti Slovensku (5.10 SEČ) aj so skúseným Marcom Nowakom. Tridsaťjedenročný obranca sa zranil v úvodnom dueli na ZOH s Kanadou (1:5) a ďalšie dve stretnutia v A-skupine vynechal, v pondelok však opäť s mužstvom trénoval a na zápas play off bude trénerovi Tonimu Söderholmovi k dispozícii.



Nowak inkasoval v súboji s Kanadou tvrdý úder do hlavy a bolo u neho podozrenie na otras mozgu. "Vyzerá to s ním veľmi dobre," povedal ohľadne jeho štartu športový riaditeľ Nemeckého hokejového zväzu Christian Künast. "Podstatné je, že neutrpel žiadne vážnejšie zranenie. Marco je dôležitá súčasť tohto tímu, nielen na ľade, ale aj v šatni," citovala agentúra DPA kouča Söderholma.



Ten očakáva proti Slovensku "veľmi intenzívny súboj". Rovnako ako zverenci trénera Craiga Ramsayho aj Nemci absolvovali v pondelok len ľahký tréning. Po tesnej prehre 2:3 s USA a náročných troch skupinových dueloch potrebovali v pondelok najmä načerpať nové sily. "Je dôležité, aby chalani dostali z nôh ťažký nedeľný zápas. Dnes máme ešte večer spoločný míting a po ňom budeme na Slovensko pripravení," dodal Söderholm. Víťaz kvalifikačného zápasu sa vo štvrťfinále stretne s USA.