Nemci odohrajú v marci prípravné zápasy s Holandskom a vo Francúzsku

Hamburg 3. decembra (TASR) - Nemecká futbalová reprezentácia odohrá pred budúcoročnými domácimi ME dva prípravné zápasy. V marci nastúpi v Lyone proti Francúzsku a neskôr si pravdepodobne vo Frankfurte zmeria sily s Holandskom.



Nemecký futbalový zväz (DFB) o tom informoval po sobotňajšom žrebe v Hamburgu. V otváracom stretnutí XVII. kontinentálneho šampionátu sa stretne mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna so Škótskom v piatok 14. júna v mníchovskej Allianz Aréne. V A-skupine ho čaká aj Maďarsko a Švajčiarsko.



Tridsaťšesťročný kormidelník nahradil Hansiho Flicka, ktorý skončil na lavičke po sérii zlých výsledkov. Nagelsmann potvrdil, že do tímu sa pravdepodobne vráti aj brankár Manuel Neuer: "Ak zostane zdravý a bude pokračovať v dobrých výkonoch, bude tam," uviedol podľa agentúry DPA.