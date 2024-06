Nemci odštartovali záverečnú prípravu, chýbal len Pavlovič

Herzogenaurach 10. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka odštartovali v pondelok záverečnú prípravu pred domácimi ME. Mužstvo Juliana Nagelsmanna absolvovalo tréning pred 4000 fanúšikmi v mestečku Herzogenaurach. Tréner mal k dispozícii 25 hráčov, pre chorobu chýbal stredopoliar Aleksandar Pavlovič. Nemci začnú turnaj v A-skupine piatkovým otváracím stretnutím proti Škótsku.



"Julian Nagelsmann a jeho trénerský tím nás dostanú do správnej nálady skvelým tréningom, aby sme v piatok odohrali vynikajúci zápas,“ uviedol športový riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Rudi Völler podľa DPA.



Dvadsaťročný Pavlovič z Bayernu Mníchov odohral 20 minút v stretnutí proti Ukrajine. Útočník Niclas Füllkrug odmietol špekulácie o zdravotných problémoch, médiá informovali o jeho problémoch s kolenom. Kanonier Borussie Dortmund proti Grécku (2:1) odohral len 23 minút. "Som v poriadku, neviem, odkiaľ to prichádza," povedal.



Podľa bývalého kormidelníka reprezentácie Jürgena Klinsmanna bude kľúčový začiatok turnaja: "Na začiatku potrebujete tri body, aby ste zdvihli atmosféru. Ak sa vytvorí eufória, ako v roku 2006, všetko je možné," skonštatoval. Nemecko označil za jedného z favoritov napriek neúspechom na predchádzajúcich veľkých podujatiach. V A-skupine ešte nastúpia domáci proti Maďarsku v Stuttgarte a skupinu uzavrú zápasom so Švajčiarskom vo Frankfurte.