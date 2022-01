Hádzanári Nemecka zvíťazili na ME nad Rakúskom 34:29

ME 2022 v hádzanej mužov - nedeľa:



B-skupina (Budapešť):



Portugalsko - Maďarsko 30:31 (15:14)

Najviac gólov: Rodrigues, Soares a Sousa po 5 - Mathé 8, Lékai 6, Szita 4



Tabuľka:



1. Island 1 1 0 0 28:24 2



2. Holandsko 1 1 0 0 31:28 2



3. Maďarsko 2 1 0 1 59:61 2



4. Portugalsko 2 0 0 2 54:59 0







D-skupina (Bratislava):



Nemecko - Rakúsko 34:29 (15:16)

Najviac gólov: Kastening 9, Mertens 6, Heymann 5 - Frimmel 9, Bilyk 7, Weber 4



Tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 67:58 4



2. Poľsko 1 1 0 0 36:31 2



3. Bielorusko 1 0 0 1 29:33 0



4. Rakúsko 2 0 0 2 60:70 0

Bratislava/Budapešť 16. januára (TASR) - Hádzanári Nemecka zvíťazili v druhom zápase na ME v Bratislave nad Rakúskom 34:29. So štyrmi bodmi sú veľmi blízko k postupu do ďalšej fázy.Lepší vstup do nedeľného zápasu mali Rakúšania, ktorí viedli 3:0, no Nemci vyrovnali na 5:5. Do konca prvého polčasu si tímy viackrát vymenili tesný náskok. Rakúšania síce vyhrali prvý polčas o jeden gól, no Nemci v úvode druhého vyrovnali a súpera už nepustili do vedenia. Svoj náskok postupne zvyšovali a pripísali si druhé víťazstvo na turnaji.Hráči domáceho Maďarska triumfovali v stretnutí B-skupiny v Budapešti nad Portugalskom 31:30 a naďalej majú šancu na postup. Po nečakanej prehre s Holandskom zabodovali naplno, no zápas, ktorý bol dlho vyrovnaný, rozhodli až v 60. minúte, keď skóroval Dominik Mathé. Portugalcom patrili úvod prvého polčasu aj jeho záver a v hre o víťazstvo boli do poslednej minúty. V druhom dejstve viackrát dotiahli manko, no prehrali aj druhý zápas na turnaji.