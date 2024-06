Nemci otvorili domáci turnaj víťazstvom 5:1 nad Škótskom

Nemecko - Škótsko 5:1 (3:0)



Góly: 10. Wirtz (Kimmich), 19. Musiala (Havertz), 45.+1 Havertz (11m), 68. Füllkrug, 90.+3 Can (Müller) - 87. vlastný gól Rüdiger (McKenna). ŽK: Andrich, Tah - Ralston, ČK: 44. Porteous. Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), 75.024 divákov



Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (47. Gross), Kroos (80. Can) - Musiala (74. Müller), Gündogan, Wirtz (63. Sané) - Havertz (63. Füllkrug)



Škótsko: Gunn - Ralston, Porteous, Hendry, Tierney (78. McKenna), Robertson - McGinn (67. McLean), McTominay, McGregor (67. Gilmour), Christie (82. Shankland) - Adams (46. Hanley)

Tabuľka A-skupiny:



1. Nemecko 1 1 0 0 5:1 3



2. Maďarsko 0 0 0 0 0:0 0



Švajčiarsko 0 0 0 0 0:0 0



4. Škótsko 1 0 0 1 1:5 0

Mníchov 14. júna (TASR) - V piatkovom otváracom zápase futbalových ME v Nemecku vyhral domáci výber nad Škótskom 5:1. V mníchovskej Allianz Aréne sa zápas v papierovo pomerne silnej A-skupine príliš rýchlo vyvinul v exhibíciu favorita, za stavu 3:0 a po červenej karte stopéra Ryana Porteousa bolo po polčase rozhodnuté bez náboja dramatickosti.Na druhý deň bol na programe druhý zápas medzi Maďarskom a Švajčiarskom (15.00). V druhom kole sa v stredu 19. júna stretnú Nemci s Maďarmi a Škóti so Švajčiarmi, z každej skupiny postúpia do osemfinále prvé dvaja a 4 najlepší v 6-člennej tabuľke tretích tímov.Veľmi solídne tempo prvého zápasu sprvoti vyplynulo aj zo snahy Škótov držať krok v strede poľa a pokúšať sa o výpady. Veľmi skoro však pocítili silu platickej nemeckej kombinácie a nebezpečnú aktivitu Wirtza. Práve najmladší, 21-ročný reprezentant strelil po desiatich minútach prvý gól šampionátu. Predchádzala mu akcia dvoch dlhročných základných kameňov tímu - hĺbková Kroosova diagonála našla na krídle voľného Kimmicha a ten priam dokonale nabil strelcovi loptu na šestnástku. Nemci úplne ovládli dianie, trpezlivo, ale v rýchlom prepínaní stupňov rozbíjali obranné reťazce súpera a po ďalšej desaťminútovke viedli 2:0. Gündogan zo stredu doľava excelentne vysunul Havertza a po jeho spätnej prihrávke si Musiala kľučkou pripravil pozíciu na nekompromisné napálenie lopty do siete. Výkon Škótov pod tlakom neúprosného favorita ešte viac upadal a tretí gól visel vo vzduchu. Po faule na Musialu sa okolo kopu zo 17 metrov zhŕkli štyria adepti, ale Havertz neposlal na Gunna až takú nebezpečnú loptu. V závere polčasu presvedčivo operujúci Kimmich poslal Gündoganovi oblúčikom loptu na hlavu, zakončenie zo 7 metrov brankár parádne vyrazil ale v dorážke došlo k faulu. Rozhodca najprv ukázal na roh, ale po vzhliadnutí technológie VAR ukázal na biely bod a následne vylúčil Porteousa. Havertz z penalty zvýšil na 3:0.Druhý polčas ma podobný priebeh, akurát už v nižšom tepme a s tým rozdielom, že oslabení Škóti boli v ofenzíve o čosi statočnejší ako v plnom počte. Umožnilo im to aj čiastočné zvoľnenie súpera, ale do čistej šance sa nedostali, len do niekoľkých náznakov. Mladíci Musiala a Wirtz naďalej vibrovali v okolí 16-ky a po striedaniach prišli aj góly. Z nových hráčov sa po pár sekundách dostal do šance Sané, ale zakončil slabou strelou a onedlho mu to ukázal pohotovou bombou na 4:0 Füllkrug. Do výraznej príležitosti hlavou sa dostal aj striedajúci veterán Müller. Ten pekne prihral aj na piaty gól ďalšieho nového muža na ihrisku, ale Canovmu zásahu predchádzal čestný úspech Škótov. Štandarka Robertsona vyvolala v obrannej zóne Nemcov zmätok a Rüdiger si dal vlastný gól.