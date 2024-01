Nemci postúpili na United Cupe do semifinále po triumfe nad Grékmi

United Cup - štvrťfinále:



Nemecko - Grécko 2:1



Angelique Kerberová - Maria Sakkariová 0:6, 3:6



Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:4



Alexander Zverev/Laura Siegemundová - Petros Tsitsipas/Maria Sakkariová 6:3, 6:3







Sydney 5. januára (TASR) - Tenisti Nemecka postúpili do semifinále na turnaji United Cup v austrálskom Sydney po triumfe nad Grékmi. Angelique Kerberová najskôr podľahla Marii Sakkariovej 0:6, 3:6, Alexander Zverev vyrovnal stav na 1:1 po víťazstve nad Stefanosom Tsitsipasom dvakrát 6:4. Nemci rozhodli o postupe v záverečnej štvorhre, keď Laura Siegemundová so Zverevom zdolali Petrosa Tsitsipasa so Sakkariovou dvakrát 6:3.V boji o finále narazia Nemci na domácu Austráliu, druhú semifinálovú dvojicu tvoria Poľsko a Francúzsko.