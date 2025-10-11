Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemci proti Severnému Írsku bez zraneného Lewelinga

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Leweling nezasiahol do hry ani v piatkovom súboji proti Luxembursku (4:0).

Autor TASR
Berlín 11. októbra (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti nastúpia v pondelňajšom dueli kvalifikácie MS 2026 na pôde Severného Írska bez Jamieho Lewelinga. Krídelník VfB Stuttgart je zranený a v sobotu opustil nemecký tím, informovala o tom agentúra DPA.

Leweling nezasiahol do hry ani v piatkovom súboji proti Luxembursku (4:0). Tréner Julian Nagelsmann už na začiatku októbrového zrazu povolal Kevina Schadeho z Brentfordu..Nemci vedú tabuľku kvalifikačnej A-skupiny o skóre pred Severným Írskom a Slovenskom, všetky tri tímy majú na konte šesť bodov.
