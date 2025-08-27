Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemci proti Slovákom aj s Rüdigerom a troma nováčikmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - V nominácii nemeckej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Slovensku (4. septembra o 20.45 h v Bratislave) a Severnému Írsku (7. septembra o 20.45 h v Kolíne nad Rýnom) figurujú traja nováčikovia. Tréner Julian Nagelsmann dal premiérovo šancu triu Nnamdi Collins, Paul Nebel a Finn Dahmen. Do 23-členného výberu nominoval aj obrancu Antonia Rüdigera z Realu Madrid, naopak pozvánku nedostal krídelník Leroy Sane.



