Nemci proti Slovákom aj s Rüdigerom a troma nováčikmi
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - V nominácii nemeckej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Slovensku (4. septembra o 20.45 h v Bratislave) a Severnému Írsku (7. septembra o 20.45 h v Kolíne nad Rýnom) figurujú traja nováčikovia. Tréner Julian Nagelsmann dal premiérovo šancu triu Nnamdi Collins, Paul Nebel a Finn Dahmen. Do 23-členného výberu nominoval aj obrancu Antonia Rüdigera z Realu Madrid, naopak pozvánku nedostal krídelník Leroy Sane.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
