Nemci remizovali s Maďarmi a postúpili do osemfinále

Nemecko - Maďarsko 2:2 (0:1)



Góly: 66. Havertz, 84. Goretzka - 11. Á. Szalai,. 68. Schäfer. Rozhodovali: Karasev - Demeško, Gavrilin (všeci Rus.), ŽK: Gündogan, Sane - Fiola, Botka



Nemecko: Neuer - Ginter ä82. Volland), Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan (58. Goretka), Kroos, Gosens (82. Musiala) - Havertz (67. Werner), Gnabry (68. Müller), Sane

Maďarsko: Gulácsi – Fiola (88. Nicolics), At. Szalai, Orbán, Botka, Négo – Schäfer, Nagy, Kleinheisler (89. Lovrencsics) – Sallai (74. Schön), Ád. Szalai (82. Varga)

Mníchov 23. júna (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti remizovali v záverečnom vystúpení v F-skupine na EURO 2020 s Maďarskom 2:2 a z druhého miesta postúpili do osemfinále.Maďari v Mníchove dvakrát viedli a boli blízko k senzačnému vyradeniu favorita. Gól Leona Goretzku z 84. minúty ich však v tabuľke odsunul na posledné štvrté miesto. Nemci nastúpia v osemfinále 29. júna v londýnskom Wembley proti Anglicku.Pred úvodným výkopom duelu v Alianz aréne vybehol na trávnik fanúšik s dúhovou vlajkou. Mníchov plánoval počas zápasu osvietiť štadión farbami dúhy, Európska futbalová únia (UEFA) to však v utorok zamietla.Nemci začali v hustom lejaku aktívne a v 4. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Kimmich, Gulácsi bol však pozorný. Maďari sa nestiahli do obrannej ulity, snažili sa podnikať rýchle kontry a v 11. minúte šokovali favorita. Sallai odcentroval na Ádama Szalaia, ktorý sa dokázal presadiť medzi dvoma stopérmi a hlavou skórovať. Domáci v ďalších minútach dostali súpera pod tlak a do maďarskej šestnástky smeroval jeden center za druhým. V 21. minúte mohol vyrovnať Hummels, no opečiatkoval iba žrď. Maďari prečkali nemecké ofenzívne výpady bez ujmy a stále hrozili dravými krídelnými prienikmi. Nemci mali na rozmočenom trávniku čoraz väčšie problémy s kombináciou, nedokázali sa presadiť proti kompaktnej obrane. Maďari si dávali dobrý pozor na Gosensa, ktorý bol kľúčovým hráčom pri triumfe Nemecka nad Portugalskom.V úvode druhého polčasu to skúšal Havertz, no s jeho strelou nemal Gulácsi veľa práce. V 58. minúte poslal tréner Nemcov Joachim Lüw namiesto nevýrazného Gündogana na ihrisko Goretzku Po ruke Saneho tesne pred pokutovým územím a priamom kope Ádama Szalaia však mohli Maďari zvýšiť vedenie, no lopta sa obtrela o ľavú žrď z vonkajšej strany. V 66. minúte po chybe Gulácsiho, ktorý podcenil center, sa k lopte dostal Havertzs a hlavou dopravil loptu do siete - 1:1. Maďari však bleskovo odpovedali a o 91 sekúnd opäť viedli, keď Sane neustrážil Schäfera, ktorý hlavou prekonal Neuera. Po peknej nemeckej kombinácii mohol vyrovnať Kroos, no jeho strela mierila vedľa bránky. V 84. minúte však po zrazenej strele striedajúceho Wernera Goretzka prepálil Gulácsiho a zariadil remízu 2:2.1. Francúzsko 3 1 2 0 4:3 5 *2. Nemecko 3 1 1 1 6:5 4 *3. Portugalsko 3 1 1 1 7:6 4 *4. Maďarsko 3 0 2 1 3:6 2* postup do osemfinále