LN: Španieli v nadstavenom čase vybojovali remízu v Nemecku

LN 2020/2021 - A-divízia:



4. skupina:



Stuttgart



Nemecko - Španielsko 1:1 (0:0)



Góly: 52. Werner - 90.+6 Gaya







Ľvov



Ukrajina - Švajčiarsko 2:1 (1:1)



Góly: 14. Jarmolenko, 68. Zinčenko - 41. Seferovič







tabuľka:



1. Ukrajina 1 1 0 0 2:1 3



2. Španielsko 1 0 1 0 1:1 1



. Nemecko 1 0 1 0 1:1 1



4. Švajčiarsko 1 0 1 0 1:2 0







B-divízia:



3. skupina:



Moskva



Rusko - Srbsko 3:1 (0:0)



Góly: 48. a 81. Dziuba, 69. Karavajev - 78. Mitrovič







Sivas



Turecko - Maďarsko 0:1 (0:0)



Gól: 80. Szoboszlai



tabuľka:



1. Rusko 1 1 0 0 3:1 3



2. Maďarsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Turecko 1 0 0 1 0:1 0



4. Srbsko 1 0 0 1 1:3 0







4. skupina:



Sofia



Bulharsko - Írsko 1:1 (0:0)



Góly: 56. Krajev - 90.+3 Duffy







Helsinki



Fínsko - Wales 0:1 (0:0)



Gól: 80. Moore







tabuľka:



1. Wales 1 1 0 0 1:0 3



2. Bulharsko 1 0 1 0 1:1 1



. Írsko 1 0 1 0 1:1 1



4. Fínsko 1 0 0 1 0:1 0







C-divízia:



3. skupina:



Parma



Moldavsko - Kosovo 1:1 (1:0)



Góly: 20. Nicolaescu - 71. Kololi







Ľubľana



Slovinsko - Grécko 0:0







tabuľka:



1. Kosovo 1 0 1 0 1:1 1



. Moldavsko 1 0 1 0 1:1 1



3. Grécko 1 0 1 0 0:0 1



. Slovinsko 1 0 1 0 0:0 1







D-divízia:



1. skupina:



Riga



Lotyšsko - Andorra 0:0



ČK: 71. Gutkovskis (Lotyšsko)







Tórshavn



Faerské ostrovy - Malta 3:2 (1:1)



Góly: 25. K. Olsen, 87. A. Olsen, 90. B. Olsen - 37. Degabriele, 73. Agius







tabuľka:



1. Faerské ostorvy 1 1 0 0 3:2 3



2. Lotyšsko 1 0 1 0 0:0 1



. Andora 1 0 1 0 0:0 1



4. Malta 1 0 0 1 2:3 0





Bratislava 4. septembra (TASR) - Futbalisti Nemecka remizovali vo štvrtkovom zápase 4. skupiny A-divízie Ligy národov v Stuttgarte so Španielskom 1:1. V ďalšom stretnutí tejto skupiny domáca Ukrajina zdolala Švajčiarsko 2:1.Nemci sa dostali do vedenia v 52. minúte, keď sa presadil Timo Werner, no v šiestej minúte nadstaveného času zariadil bod pre hostí Jose Gaya. Na čele tabuľky je Ukrajina, ktoá vďaka zásahom Anreja Jarmolenka a Oleksandra Zinčenka zdolala Švajčiarsko. O jediný zásah hostí sa postaral Hari Seferovič.Vstup do LN 2020/2021 zvládli Rusi, ktorí si v 3. skupine B-divízie na svojej pôde poradili so Srbmi 3:1. Maďarsko zaskočilo domáce Turecko, keď v 80. minúte rozhodol o jeho víťazstve 1:0 Dominik Szoboszlai.Vo 4. skupine B-divízie domáci Bulhari remizovali s Írmi 1:1, pričom o víťazstvo prišli až v nadstavenom čase. Walesania uspeli vo Fínsku 1:0.Lotyšsko remizovalo v 1. skupine D-divízie s Andorrou 0:0. Domáci Lotyši sa mohli dostať do vedenia v 56. minúte, ale Janis Ikaunieks nepremenil jedenástku. Hostia nevyužili dvadsaťminútovú "presilovku" po vylúčení Vladislavsa Gutkovskisa.