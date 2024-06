Nemci remizovali so Švajčiarmi 1:1 a vyhrali A-skupinu

A-skupina, 3. kolo:



Švajčiarsko - Nemecko 1:1 (1:0)



Góly: 28. Ndoye - 90.+2 Füllkrug. ŽK: Ndoye, Xhaka – Tah. Rozhodovali: Orsato - Carbone, Giallatini (všetci Tal.), 47.000 divákov.







Švajčiarsko: Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer – Ndoye (65. Amdouni), Rieder (65. Vargas) – Embolo (65. Duah)



Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah (61. Schlotterbeck), Mittelstädt (61. Raum) - Andrich (65. Beier), Kroos - Musiala (76. Füllkrug), Gündogan, Wirtz (76. Sane) - Havertz

tabuľka A-skupiny:



1. Nemecko 3 2 1 0 8:2 7*



2. Švajčiarsko 3 1 2 0 5:3 5*



3. Maďarsko 3 1 0 2 2:5 3



4. Škótsko 3 0 1 2 2:7 1



* - postup do osemfinále

Frankfurt 24. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka potvrdili v nedeľu vo Frankfurte prvenstvo v A-skupine domácich ME remízou so Švajčiarskom 1:1. Napriek nerozhodnému výsledku si postup do osemfinále vybojovali aj Švajčiari z druhého miesta.Mužstvo Murata Yakina viedlo od 28. minúty, keď sa presadil Dan Ndoye. Nemci sa dlho nevedeli presadiť cez obranu súpera, ale svoj tlak vystupňovali a streleckú prevahu (18:3) nakoniec potvrdili v závere. Striedajúci Niclas Füllkrug sa presadili hlavou a zariadil remízu.Už pred zápasom mali Nemci istú účasť vo vyraďovačke, ale tréner Julian Nagelsmann napriek tomu neurobil žiadnu zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma stretnutiami. Švajčiari potrebovali na postup bod a nemuseli sa pozerať na výsledok paralelného duelu medzi Škótskom a Maďarskom.Domáci nastúpia v osemfinále v sobotu 29. júna o 21.00 SELČ v na Vestfálskom štadióne v Dortmunde proti druhému tímu C-skupiny. Švajčiarov čaká v ten istý deň o tri hodiny skôr v Berlíne zápas proti tímu z druhej priečky "béčka", na ktorej ešte môžu skončiť traja účastníci tejto skupiny.Brankár nemeckého tímu Manuel Neuer si pripísal už svoj 18. štart na EURO, čím prekonal brankársky rekord niekdajšieho talianskeho reprezentanta Gianluigiho Buffona na európskych šampionátoch. Neuer nastúpil vo všetkých dueloch Nemcov na štyroch ME od roku 2012. Zároveň sa počtom zápasov na ME vyrovnal v národnom historickom rebríčku bývalému stredopoliarovi Bastianovi Schweinsteigerovi. Pre Neuera to bol 122. duel v reprezentácii, dostal sa práve pred Schweinsteigera (121) a osamostanil sa v tejto štatistike na piatom mieste. Lídrom je Lothar Matthäus (150).Nemci nastúpili v identickej zostave ako vo víťazných dueloch so Škótskom a Maďarskom. Domáci boli od úvodu aktívnejší a po štvrťhodine hry sa tešili z gólu po strele Andrich spoza šestnástky k pravej žrdi. Švajčiari však reklamovali nedovolený zákrok Musialu na Aebischera. Taliansky hlavný rozhodca Daniele Orsato si išiel situáciu pozrieť na videu a gól pre faul neplatil. Švajčiari sa dlho nevedeli presadiť cez obranu súpera, ale v 28. minúte dokázali skórovať z prvej strany na bránu. Freuler našiel prihrávkou za obranu Ndoyeho, ktorý dostal loptu do siete Neuera. Krídelník mohol krátko na to zvýšiť na 2:0, no jeho krížna strela tesne minula ľavú žrď. Nemci mohli vyrovnať v prvom polčase, Kroos našiel centrom Rüdigera, ktorý však hlavičkou minul. Mužstvo Nagelsmanna aj napriek územnej prevahe (65:35 v držaní lopty) už nedokázalo pred prestávkou ohroziť Sommera.V 50. minúte sa po prihrávke Wirtza dostal do veľkej príležitosti Musiala, švajčiarsky brankár však loptu vyrazil a Gündogan z dorážky minul. Kroos sa potom dostal k strele spoza šestnástky, ale jeho pokus išiel vedľa pravej žrde. Po hodine hry pristúpili obaja tréneri k trom zmenám. Nemci pokračovali v aktivite a v 70. minúte opäť Wirtz našiel v šestnástke Kimmicha, ktorého strelu skvelo zablokoval Akanji. Tlak jedného zo spolufavoritov neprinášal želaný efekt. Na druhej strane s tešil z presného zásahu Vargas, ale predtým bol v ofsajde. Potvrdiť triumf mohol Xhaka, no Neuer fantasticky zasiahol a ešte dal svojmu mužstvu šancu na vyrovnanie. Domáci nakoniec svoj tlak vystupňovali a dočkali sa v úplnom závere. Z ľavej strany odcentroval Raum, vo vzduchu sa presadil Füllkrug a hlavičkoval presne do pravej časti brány.