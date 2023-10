Nemci remizovali v príprave s Mexikom 2:2, USA zdolali Ghanu 4:0

futbal - prípravné zápasy

Mexiko - Nemecko 2:2 (1:1)

Góly: 37. Antuna, 47. Sanchez - 25. Rüdiger, 51. Füllkrug



USA - Ghana 4:0 (3:0)

Góly: 10. a 39. Reyna, 19. Pulisic, 22. Balogun

Bratislava 18. októbra (TASR) - Futbalisti Nemecka remizovali v prípravnom zápase s Mexikom 2:2. Bolo to ich druhé vystúpenie na turné v USA a druhé pod vedením nového trénera Juliana Nagelsmanna. Pred tromi dňami zvíťazili nad USA 3:1.Na štadióne Lincoln Financial Field v Philadelphii pred 67.594 divákmi poslal Nemcov do vedenia v 25. minúte Antonio Rüdiger, o dvanásť minút neskôr vyrovnal Uriel Antuna. Po prestávke poslal Mexiko do vedenia Erick Sanchez, na konečných 2:2 uzavrel v 51. minúte Niclas Füllkrug.V ďalšom zápase si Američania poradili s Ghanou hladko 4:0.