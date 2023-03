Nemeckí futbalisti sa pre štrajk v doprave presunú do Kolína autobusom

Frankfurt 25. marca (TASR) - Rozsiahly štrajk v doprave ovplyvní aj režim nemeckej futbalovej reprezentácie, ktorá zvolila náhradné riešenie a v pondelok sa presunie z Frankfurtu do Kolína autobusom. Informovala DPA.



Pôvodne sa mala výprava vydať do 200 km vzdialeného dejiska utorňajšieho prípravného zápasu s Belgickom vlakom. Dva hlavné odborové zväzy v Nemecku však oznámili, že v pondelok sa uskutoční 24-hodinový rozsiahly štrajk, ktorý zasiahne verejnú dopravu v celej krajine.



Nemci ako organizátori ME 2024 nemusia hrať kvalifikáciu. Marcový asociačný termín využijú na odohratie prípravných zápasov s Peru (sobota 25. marca) a Belgickom (utorok 28. marca).