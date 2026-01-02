< sekcia Šport
Nemci sa zachránili, nováčik z Dánska vypadol z elitnej kategórie
Piatkový súboj o udržanie sa priniesol ofenzívny hokej. Nemci si vytvorili náskok 4:1 a hoci mali v druhej tretine výraznú prevahu, napokon v nej Dáni skorigovali na 3:4.
Autor TASR
Minneapolis 2. januára (TASR) - Hokejisti Nemecka sa udržali v elitnej kategórii MS hráčov do 20 rokov. V súboji tímov, ktoré prehrali všetky svoje zápasy v základných skupinách na MS v Minnesote, zvíťazili nad Dánskom 8:4. Dáni sa na prebiehajúcom šampionáte vrátili do elitnej kategórie prvýkrát od roku 2019, no nedokázali ani raz bodovať. Doplatili najmä na slabú defenzívu, ktorá inkasovala 36 gólov v piatich zápasoch. Nemcov čaká o rok ôsma účasť v elitnej kategórie za sebou.
MS hráčov do 20 rokov, o udržanie
Nemecko - Dánsko 8:4 (2:1, 2:2, 4:1)
Góly: 4. Lewandowski, 8. Schäfer, 23. a 51. Schams, 25. Seidl, 46. Willhoft, 53. Boos, 59. Schwarz - 18. a 27. Klyvoe, 31. Green, 52. Linde
