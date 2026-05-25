Nemci splnili rolu favorita a porazili Veľkú Britániu 6:3
Nemci rozhodli o svojom víťazstve už v prvej tretine, ktorú ovládli trojgólovým rozdielom.
Autor TASR
Zürich 25. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka živia na MS vo Švajčiarsku nádej na postup do štvrťfinále. V pondelok vyhrali na záver svojho účinkovania v základnej A-skupine nad už zostupujúcou Veľkou Britániou 6:3 a s desiatimi bodmi sa dostali priebežne na tretie miesto. V utorok sa však budú musieť spoliehať na pre nich priaznivé výsledky z ďalších stretnutí, aby sa udržali medzi postupujúcim kvartetom. Veľká Británia nezískala v siedmich stretnutiach v skupine ani bod a po roku sa vráti do A-skupiny I. divízie MS.
Nemci rozhodli o svojom víťazstve už v prvej tretine, ktorú ovládli trojgólovým rozdielom. Brankár Bowns síce dlho držal svoj tím v hre, ale potom ho prekonal v 14. minúte Karachun a krátko pred sirénou kapituloval dvakrát v priebehu 16 sekúnd. Favorit si udržiaval pohodlný náskok, hoci gólman Grubauer napokon inkasoval až trikrát a Briti tak aspoň zmiernili svoju prehru.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Nemecko - Veľká Británia 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Góly: 14. Karachun (Seider), 20. Tiffels, 20. Wagner (Seider, Karachun), 23. Eder (Loibl, Gawanke), 41. Samanski (Reichel, Tiffels), 49. Gawanke (Hüttl, Krämmer) – 25. Dowd (C. Neilson, Halbert), 51. Betteridge (Jenion), Lachowicz (L. Neilson, Curran). Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Niitylä (Fín.), vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn, Weber – Tiffels, Samanski, Reichel – Eder, Loibl, Tuomie – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Karachun, Kastner, Krämmer
V. Británia: Bowns – Richardson, Halbert, Clements, Tetlow, Steele, Brown, Jenion – Kirk, C. Neilson, Perlini – Harewood, Dowd, Waller – L. Neilson, Betteridge, Lachowicz – Davies, Lyne, Shudra – Curran
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 6 6 0 0 0 29:7 18*
3. Nemecko 7 3 0 1 3 23:22 10
4. Rakúsko 6 3 0 0 3 16:25 9
-----------------------------------------
5. Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:16 9
6. USA 6 2 1 0 3 21:20 8
7. Maďarsko 6 1 0 0 5 13:30 3
-----------------------------------------
8. Veľká Británia 7 0 0 0 7 7:35 0**
* - postup do štvrťfinále
** - zostup do A-skupiny I. divízie
