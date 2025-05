Nemci sú naďalej stopercentní, v B-skupine zdolali aj Nórov

B-skupina MS:



Nórsko - Nemecko 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)



Góly: 20. Martinsen (Brandsegg-Nygard, Johannesen), 48. Berglund (Salsten, Bakke Olsen) - 5. Ehliz (Stützle, Michaelis), 17. Michaelis (Ehliz, Wagner), 25. Stachowiak (Kahun), 27. Samanski (Reichel, Kaelble), 60. Tiffels (Kahun, Stützle). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Brander (Fín.) - Berensford (V. Brit.), Briganti (USA), vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 3622 divákov.







Nórsko: Arntzen - Engebraten, Lilleberg, Solberg, Johannesen, Krogdahl, Hansen, Danielsen - Bakke Olsen, Salsten, Berglund - Martinsen, Vikinstad, Brandsegg-Nygard - Olsen, Versterheim, Steen - Ronnild, Salsten, Elvsveen



Nemecko: Grubauer - Seider, Müller, Wagner, Geibel, Szuber, Kälble, Huttl, Mik - Schutz, Stachowiak, Kahun - Michaelis, Stützle, Ehliz - Tiffels, Samanski, Reichel - Ehl, Hager, Kastner

tabuľka:



1. Nemecko 3 3 0 0 0 15:4 9



2. Česko 3 2 1 0 0 14:7 8



3. Švajčiarsko 3 2 0 1 0 12:7 7



4. USA 3 2 0 0 1 11:3 6



--------------------------------



5. Kazachstan 2 1 0 0 1 3:5 3



6. Nórsko 3 0 0 0 3 4:9 0



7. Maďarsko 2 0 0 0 2 1:12 0



8. Dánsko 3 0 0 0 3 4:17 0

Kodaň 13. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili nad Nórskom 5:2 v utorňajšom stretnutí základnej B-skupiny na MS v Dánsku. Aj vo svojom treťom zápase dosiahli plný bodový zisk a majú sľubné šance na postup do štvrťfinále. Nóri nebodovali ani na tretí pokus. Spoločne s Maďarskom a domácim Dánskom sú na chvoste skupiny.Nóri odohrajú ďalší zápas v stredu od 16.20 proti USA, Nemci nastúpia vo štvrtok od 16.20 proti Švajčiarsku.V nemeckom tíme už nastúpil aj útočník Tim Stützle, ktorý mal v 5. minúte podiel na góle Ehliza. V 17. minúte Michaelis zakončil protiútok v oslabení. Krátko na to odišli tímy predčasne do šatne, keďže v ľade bola diera a jej oprava trvala približne 12 minút. Mužstvá po návrate dohrali prvú tretinu a po jej konci prakticky okamžite pokračovali druhou. Nemcov príliš nevykoľajil ani presný zásah Martinsena v závere prvej časti. V druhej tretine pridali ďalšie dva góly a vypracovali si presvedčivý náskok 4:1. Nóri v tretej časti pridali v ofenzíve, no vyťažili iba gól Berglunda v 48. minúte.