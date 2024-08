Nemci sú prví finalisti, Španielov zdolali 25:24

hádzaná - muži, semifinále:



Nemecko - Španielsko 25:24 (12:12)



najviac gólov: Ucins 6, Golla a Knorr po 4 - Fernandez 5, Tarrafeta a Casado po 4



Paríž 9. augusta (TASR) - Hádzanári Nemecka sa stali prvými finalistami olympijského turnaja v Paríži. V piatkovom semifinále zdolali Španielov 25:24. V súboji o zlato sa stretnú s víťazom duelu Slovinsko - Dánsko (od 21.30).Nemci mali lepší vstup do zápasu, keď viedli 3:0, no Španieli dokázali vyrovnať na 6:6. Nemci znovu získali náskok, v prvom polčase viedli aj o štyri góly (10:6, 11:7), no Španieli dokázali do prestávky vyrovnať na 12:12.Španieli aj v druhom polčase doťahovali náskok súpera a po tom, čo viackrát vyrovnali (13:13, 20:20), sa dostali aj do tesných náskokov 23:22 a 24:23. V závere však Nemcov v kľúčových momentoch podržal brankár Wolff a tí gólom Mertensa vyrovnali a presným zásahom Knorra dosiahli najtesnejšie víťazstvo.