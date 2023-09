Nemci sú v šoku,Flick nemieni odstúpiť: Som správny muž pre tento post

Wolfsburg 10. septembra (TASR) - Hansi Flick neplánuje odstúpiť z postu trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Päťdesiatosemročný kouč napriek prehre 1:4 v prípravnom stretnutí s Japonskom vyhlásil, že chce pokračovať vo funkcii. Flick čelí dlhodobo kritike za slabé výkony národného tímu, sobotňajší neúspech krízu ešte prehĺbil.



"Verím, že som správny človek pre tento post, aj keď sa na tento výsledok nepozerá dobre. Na každý zápas sa svedomito pripravujeme, o tom niet pochýb. Sme presvedčení, že to, čo robíme, robíme správne. Preto chcem pokračovať vo funkcii," uviedol Flick po zápase.



Nemeckí reprezentanti pod jeho vedením nepostúpili na MS 2022 v Katare zo základnej skupiny, v ktorej takisto podľahli Japonsku (1:2). "Odveta" vo Wolfsburgu sa nevydarila a národný tím prehral už štvrtý z uplynulých piatich zápasov. Pritom Nemci už o deväť mesiacov hostia majstrovstvá Európy, kde by chceli mieriť vysoko.



Domáci síce mali v sobotňajšom dueli územnú prevahu, ale veľa si toho v ofenzíve nevytvorili. Japonci zvíťazili na strely 14:11 (10:3 do priestoru brány) a najmä v koncovke boli efektívnejší. Leroy Sane dokázal v 19. minúte ešte odpovedať na úvodný zásah Džunju Ita, ale v 22. minúte opäť strhol vedenie na stranu hostí Ajase Ueda a v závere pridali ďalšie góly Takuma Asano a Ao Tanaka.



Športový riaditeľ nemeckej reprezentácie Rudi Völler po zápase povedal, že zväz nechce urobiť unáhlené rozhodnutia ohľadne Flickovej budúcnosti. "Musíme sa z toho pozbierať, vyspať sa z toho. Teraz sme trochu v šoku... Takáto prehra bolí. Dopustili sme sa obrovských chýb v defenzíve. Prehra 1:4 je hanbou. Všetci by sme si mali vstúpiť do svedomia a pouvažovať na naším výkonom. Uvidíme, čo sa ďalej stane," povedal Völler pre RTL.



Nemci už na druhom svetovom šampionáte za sebou nepostúpili zo základnej skupiny a ich forma nie je dobrá ani pred domácim EURO. Tréner čelí dlhodobo kritike, niektorí fanúšikovia skandovali na konci zápasu "Flick, von". "Potrebujeme určité korekcie. Musíme si sami klásť otázky, čo sme mali urobiť lepšie," poznamenal nový kapitán tímu Ilkay Gündogan, na ktorého slová nadviazal jeho spoluhráč Joshua Kimmich: "Keď na trávniku nepredvediete kvalitu tak často a počas takého dlhého obdobia, naskytá sa otázka, či skutočne máme dobrý tím a či máme v ligách tých najkvalitnejších hráčov."



"Nationalelf" čaká v utorok ešte zvučnejší protivník - vo Frankfurte privíta v ďalšom prípravnom stretnutí úradujúcich vicemajstrov sveta Francúzov. "Každý, kto bol na ihrisku, bude chcieť proti Francúzsku ukázať inú tvár. Je to futbal, dostávame ďalšiu šancu a už sa na ňu tešíme," vyjadril sa podľa DPA Flick, podľa ktorého by si jeho tím mal zobrať príklad z hry Japoncov: "Mohli ste vidieť, akí sú šikovní, či už v útoku alebo v obrane. Vidno, ako sa futbal v Japonsku posunul. Majú správne základy, my sa musíme zobudiť. Potrebujeme na našom hernom prejave ďalej pracovať."



Tréner Japonska Hadžime Morijasu aj po triumfe nad štvornásobnými majstrami sveta zostáva nohami na zemi. "Môžeme si pogratulovať, no pred budúcoročným Ázijským pohárom sa stále potrebujeme zlepšiť. Čaká nás ešte mnoho tímov, mnoho výziev, takže máme ešte veľa úloh. Potrebujeme byť viac kompaktní. Každý hráč musí zodpovedne brániť, každý sa musí zapájať do ofenzívy, musíme reagovať dynamicky."