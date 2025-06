Nemci túžia natiahnuť sériu, obhajca z Anglicka chce ďalšie finále

Bratislava 24. júna (TASR) - Anglickí futbalisti do 21 rokov si brúsia zuby na obhajobu titulu na majstrovstvách Európy v tejto vekovej kategórii. Do cesty sa im postaví v stredu o 18.00 h na Tehelnom poli výber Holandska, v Košickej futbalovej aréne je na programe od 21.00 h druhý semifinálový súboj medzi Francúzskom a Nemeckom.



Angličania prešli vo štvrťfinále cez Španielsko 3:1, vyradili tak jedného z favoritov a zároveň víťaza "slovenskej" A-skupiny. Holanďania si zasa poradili s Portugalskom 1:0, ich štvrťfinálový súper predtým ovládol C-skupinu s plným počtom bodov a skóre 9:0. Angličania zvíťazili v deviatich z uplynulých 11 zápasov na ME a teraz sa po jedenástykrát dostali do semifinále. "Oranjes" sa dostali do semifinále už po siedmy raz, predtým sa im to podarilo v rokoch 1988, 1998, 2006, 2007, 2013 a 2021. „Holandsko sledujeme už asi šesť mesiacov. Medzi jednotlivými kempami sledujeme aj tie najlepšie tímy a určite by som ich zaradil do tejto skupiny. Je to výborný tím, na ktorý budeme plne pripravení a na zápas sa tešíme,“ uviedol na tlačovej konferencii tréner Anglicka Lee Carsley.



Poklonu svojmu rivalovi vyslovil po štvrťfinálovom zápase aj Santi Denia, tréner Španielov: „Majú veľmi silnú federáciu, majú národné tímy na najvyššej úrovni a majú veľmi dobrých hráčov vo veľkých kluboch. Hrajú dobre, tlačia sa vysoko, fyzicky aj technicky sú veľmi dobrí.“



Holandský tréner Michael Reziger má pred zápasom veľké starosti, zo základnej zostavy mu pre kartový trest vypadli Ruben van Bommel, Kenneth Taylor a Devyne Rensch. Van Bommel dostal v dueli s Portugalskom červenú kartu, no Holanďania aj v desiatich zápas zvládli. Na svojich zverencov a zvlášť na van Bommela sa však tréner nehneval: „Nikdy hráčom nevyčítam, že hrajú so srdcom. A Ruben to pre nás vždy robil.“



Hráči Nemecka skompletizovali kvarteto semifinalistov keď zdolali Taliansko 3:2 po predĺžení, ich súper hral celé predĺženie v početnej nevýhode o dvoch hráčov. Jeden z gólov dal Nick Woltemade, dvadsaťtriročný útočník je s piatimi gólmi zatiaľ najlepším strelcom turnaja. A Nemecko je jediný tím, ktorý zvíťazil v každom zápase. Woltemade zaznamenal v tejto sezóne vrátane kvalifikácie v 11 zápasoch za nemecký tím do 21 rokov deväť gólov a päť asistencií. "Les Bleus" sa vyhli tretiemu vypadnutiu v rade vo štvrťfinále, keďže v rokoch 2021 aj 2023 v tejto fáze skončili. Do semifinále sa dostali už siedmykrát. Naposledy sa tam predstavili v roku 2019. „Bude to určite ťažký zápas. Ale turnaj má svoj rytmus a my to zvládneme. Viem, že budeme pripravení. Francúzi majú dobrý tím, ale aj my máme dobrý tím a najlepší hráči v tejto vekovej kategórii hrajú proti sebe. Bude to úžasné,“ povedal Woltemade.



Francúzov poslal do boja o finále vydarený zápas s Dánskom, v ktorom dvakrát prehrávali a dokázali na nepriaznivý stav zareagovať. Tento moment pred semifinále vyzdvihol aj stredopoliar Djaoui Cisse: „Pomohol som tímu a kvalifikovali sme sa do semifinále. Bol to pre nás ťažký zápas. Dáni dobre bránili, ale sme tím, ktorý sa nevzdáva. Aj keď sa zdá, že nás súper zdolá, vždy sa na konci vrátime.“