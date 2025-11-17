< sekcia Šport
Nemci viedli po prvom polčase nad Slovenskom 4:0
Slovenská futbalová reprezentácia prehrávala po prvom polčase záverečného zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 na pôde Nemecka 0:4.
Autor TASR
Lipsko 17. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia prehrávala po prvom polčase záverečného zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 na pôde Nemecka 0:4. Nemcom na udržanie prvej priečky a priameho postupu na šampionát v USA, Kanade a Mexiku stačila aj remíza, smerovali však za jasným triumfom.
/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/
kvalifikácia MS 2026
A-skupina
Lipsko
Nemecko - Slovensko 4:0 po prvom polčase
Góly: 36. a 41. Sané, 18. Woltemade, 29. Gnabry. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)
Nemecko: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovič - Sané, Gnabry, Wirtz - Woltemade
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero (24. Rigo), Lobotka, Duda - Ďuriš, Strelec, Sauer
