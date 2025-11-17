Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemci viedli po prvom polčase nad Slovenskom 4:0

Na snímke druhý zľava Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. Foto: TASR - Michal Svítok

Slovenská futbalová reprezentácia prehrávala po prvom polčase záverečného zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 na pôde Nemecka 0:4.

Autor TASR
Lipsko 17. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia prehrávala po prvom polčase záverečného zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 na pôde Nemecka 0:4. Nemcom na udržanie prvej priečky a priameho postupu na šampionát v USA, Kanade a Mexiku stačila aj remíza, smerovali však za jasným triumfom.

Na snímke uprostred Serge Gnabry (Nemecko) sa teší z gólu na 2:0, vpravo Milan Škriniar a vľavo brankár Martin Dúbravka (obaja Slovensko) počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025.
Foto: TASR - Michal Svítok


kvalifikácia MS 2026

A-skupina

Lipsko

Nemecko - Slovensko 4:0 po prvom polčase

Góly: 36. a 41. Sané, 18. Woltemade, 29. Gnabry. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)

Nemecko: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovič - Sané, Gnabry, Wirtz - Woltemade

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero (24. Rigo), Lobotka, Duda - Ďuriš, Strelec, Sauer




/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/
