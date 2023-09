Nemci vo finále zdolali Srbov 83:77 a oslavujú prvý titul

basketbal - MS



finále:



Nemecko - Srbsko 83:77 (45:44)



zostava a body Nemecka: Schröder 28, F. Wagner 19, Voigtmann 12, Obst 7, Theis 2 (M. Wagner 8, Bonga 7, Thiemann, Giffey a Lô po 0)



zostava a body Srbska: Bogdanovič 17, N. Jovič 9, S. Jovič 3, Milutinov 2, Dobrič 0 (Avramovič 21, Petrušev 10, Marinkovič 9, Gudurič 4, Davidovac 2)



trojky 7:9, fauly: 21:22, trestné hody: 22/25 - 16/19, diváci: 10.666, štvrtiny: 23:26, 22:18, 22:10, 14:20

zápas o 3. miesto:



USA - Kanada 118:127 pp (56:58, 111:111)



najviac bodov: Edwards 24, Reaves 23, Bridges 19 - Brooks 39 (7 trojok), Gilgeous-Alexander 31 (12 asistencií), Barrett 23



Konečné poradie MS 2023:

1. Nemecko,

2. Srbsko,

3. Kanada,

4. USA,

5. Lotyšsko,

6. Litva,

7. Slovinsko,

8. Taliansko,

9. Španielsko,

10. Austrália,

11. Čierna Hora,

12. Portoriko,

13. Brazília,

14. Dominikánska rep.,

15. Grécko,

16. Gruzínsko,

17. Južný Sudán,

18. Francúzsko,

19. Japonsko,

20. Egypt,

21. Fínsko,

22. Nový Zéland,

23. Libanon,

24. Filipíny,

25. Mexiko,

26. Angola,

27. Pobrežie Slonoviny,

28. Kapverdy,

29. Čína,

30. Venezuela,

31. Irán,

32. Jordánsko



Prehľad víťazov MS v basketbale: 1950 - Argentína,

1954 - USA,

1959 - Brazília,

1963 - Brazília,

1967 - Sovietsky zväz,

1970 - Juhoslávia,

1974 - Sovietsky zväz,

1978 - Juhoslávia,

1982 - Sovietsky zväz,

1986 - USA,

1990 - Juhoslávia,

1994 - USA,

1998 - Juhoslávia,

2002 - Juhoslávia,

2006 - Španielsko,

2010 - USA,

2014 - USA,

2019 - Španielsko,

2023 - Nemecko

Manila 10. septembra (TASR) - Basketbalisti Nemecka sa prvýkrát v histórii stali majstrami sveta. V nedeľnom finále vo filipínskom meste Pasay zdolali Srbov 83:77. Šampionátom dokázali prejsť bez prehry.Nemci sa v súboji o zlato objavili vôbec po prvýkrát, ich doterajší najväčší úspech pochádzal z roku 2002, keď partia okolo Dirka Nowitzkého na šampionáte v Indianapolise získala bronz. Srbi sa predstavili vo finále opäť po deviatich rokoch, na šampionáte v Španielsku 2014 podľahli v súboji o zlato Američanom. Ešte predtým ako súčasť Federatívnej republiky Juhoslávia spoločne s Čiernohorcami získali titul v rokoch 1998 a 2002. Pri druhom triumfe viedol šampiónov súčasný tréner Srbov Svetislav Pešič, pre ktorého malo finále špecifickú príchuť. Sedemdesiatštyriročný kouč dlhé roky pôsobil práve v Nemecku a viedol aj tamojšiu reprezentáciu. V roku 1993 s ňou triumfoval na majstrovstvách Európy.Duel priniesol od úvodu vyrovnanú partiu. Srbi viedli v prvom polčase maximálne o päť bodov, Nemci o dva a do šatní odchádzali s náskokom jediného bodu (45:44). Po zmene strán sa Srbom prestalo dariť v útoku a tretiu štvrtinu prehrali 10:22. V záverečnej štvrtine ešte Srbi zabojovali, ale otočiť duel sa im už nepodarilo, hoci Marko Gudurič mal v poslednej minúte voľnú trojku z rohu na vyrovnanie stavu.Ťahúňom Nemcov bol opäť Dennis Schröder. Rozohrávač, ktorý odchádza z Los Angeles Lakers do Toronta Raptors, zaznamenal 28 bodov. Franz Wagner pridal 19. Najlepším strelcom Srbov bol z pozície náhradníka Aleksa Avramovič, ktorý dal 21 bodov. Bogdan Bogdanovič pridal 17.Kanaďania prvýkrát v histórii vybojovali na majstrovstvách sveta cenný kov. V súboji o bronz zdolali Američanov 127:118 po predĺžení. USA nezískali medailu na druhom svetovom šampionáte za sebou.Kanaďania udávali tón duelu prvé tri štvrtiny. Na konci prvej desaťminútovky mali už 12-bodový odstup (34:22) a ešte do záverečnej štvrtiny vstúpili s náskokom deviatich bodov (91:82). Američania však vo štvrtej štvrtine dokázali duel vyrovnať, o čo sa v dramatickom závere riadneho hracieho času postaral Mikal Bridges. Krídelník Brooklynu za stavu 107:111 štyri sekundy pred klaksónom hádzal trestné hody. Prvý premenil, druhý takticky nie, vlastnú strelu si doskočil a z otočky spoza trojkového oblúka z rohu vyrovnal.Kanaďanov tento moment nezlomil. Naopak, predĺženie ovládli. Ich najlepším strelcom bol krídelník Dillon Brooks. Od budúcej sezóny hráč Houstonu Rockets premenil 7 z 8 trojok a nazbieral 39 bodov. Shai Gilgeous-Alexander ho doplnil 31 bodmi a 12 asistenciami. V drese USA dal Anthony Edwards 24 bodov, Austin Reaves pridal 23.