Nemci vyhrali nad USA 4:3 pp a sú prvýkrát vo finále

Americký hokejista Cutter Gauthier (19) uniká nemeckým protihráčom v semifinále MS vo fínskom Tampere v sobotu 27. mája 2023. Foto: TASR - AP

semifinále:



USA - Nemecko 3:4 po predĺžení (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 2. A. Tuch (O'Connor, Grimaldi), 4. Grimaldi (A. Tuch), 29. Eyssimont (O'Connor, Garland) - 13. Tiffels (Fischbuch, Kahun), 17. Szuber (Sturm, Peterka), 59. Noebels (Kahun, Gawanke), 68. Tiffels (Kahun, M. Müller). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Hribik (ČR) - Hautamäki (Fín.), Ondráček (ČR), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8011 divákov.



USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson - Grimaldi, Bonino, A. Tuch - Garland, O'Connor, Eyssimont - Gauthier, Tynan, Mazur - Coronato, Brown, Farrell



Nemecko: Niederberger - Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner - Tiffels, Kahun, Peterka - Ehl, Sturm, Soramies - Fischbuch, Kastner, Noebels - Schütz, Stachowiak, Tuomie

Tampere 27. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka sa prvýkrát prebojovali do finále majstrovstiev sveta. V sobotňajšom semifinále v Tampere otočili zápas s USA a po výhre 4:3 po predĺžení sa v nedeľu stretnú v boji o zlato s Kanadou (19.20 h). Američania zabojujú o bronz proti Lotyšsku (14.20 h).Američania mali skvelý vstup do zápasu a už po štyroch minútach viedli 2:0. Nemci sa však chytili v presilovke a do konca prvej časti vyrovnali. USA poslal opäť do vedenia v 29. minúte Michael Eyssimont, pre ktorého to bol prvý gól na šampionáte. Nemecko sa dlho nedokázalo dostať do tlaku, no v záverečnej päťminútovke si vypracovalo tri šance a tú poslednú pri hre bez brankára premenil Marcel Noebels. Obrat dokonal v 68. minúte Frederik Tiffels.Nemci majú na konte tri cenné kovy (0-2-1), posledný ešte z roku 1953, keď získali striebro, no hralo sa skupinovým systémom. Pred dvoma rokmi v Rige prehrali v boji o bronz s USA 1:6. Američania získali na MS dokopy 20 cenných kovov (2-9-9), no zlato naposledy v roku 1960. Od zavedenia formátu s vyraďovacou fázou v roku 1992 sa nikdy neprebojovali do finále, v semifinále majú bilanciu 0-12. Zatiaľ poslednú medailu majú spred dvoch rokov, keď vyhrali bronz.Američania vstúpili do duelu náporom a už po štyroch minútach viedli 2:0. Na prvý gól potrebovali 71 sekúnd, keď Grimaldi potiahol puk do pásma a O'Connor našiel pred bránkou Tucha. Na druhej strane vyskúšal Sturm brankára DeSmith, no potom po pravej strane vnikol do pásma Grimaldi a tvrdou strelou trafil do vinkla. zámorskí hokejisti v úvode dominovali, súpera k ničomu nepúšťali a po desiatich minútach viedli na strely 8:2. Ich tlak zastavil až faul Browna, ktorý trafil kolenom koleno Sturma a dostal dve minúty. Nemci sa usadili v pásme a z presilovky vyťažili kontaktný gól. Po niekoľkých prihrávkach zostal medzi kruhmi voľný Fischbuch a jeho tvrdá strela sa s prispením teču Tiffelsa dokĺzala až do siete. Nemci sa po góle zlepšili vo všetkých činnostiach, vyrovnali hru a v 17. minúte po peknej kombinácii a presnej strele Szubera vyrovnali na 2:2. V oslabení mohli dokonca otočiť, ale Schütza v poslednej chvíli zastavil Tuch. Pomohol si však faulom a po krátkej hre 4 na 4 mali presilovku opäť Nemci. Dokonca 5 na 3, keďže ďalší faul pridal Grimaldi. Ich výhodu však prerušila prestávka.Dvadsaťjeden sekúnd z nej dohrali v druhej tretine, ale nevyužili ju, i keď Peterka s Tiffelsom neboli ďaleko. V 25. minúte sa Grimaldi už tešil zo svojho druhého gólu, no puk neprešiel celým objemom za bránkovú čiaru, čo potvrdilo aj video. V 29. minúte to už zámorským hráčom vyšlo, keď Eyssimont na trikrát dotlačil puk do siete po tom, čo sám rozbehol akciu na modrej čiare - 3:2. Nemci následne bez problémov ubránil oslabenie, no do konca druhej časti sa už do gólových príležitostí nedostali. V závere tretiny sa niekoľko minút neprerušovalo, Američania sa snažili hrať jednoducho, zbytočne neriskovali, ale stále dôsledne napádali súpera a znemožnili mu tak rýchle rozohrávky. Nemci mali len dve strely na bránku, no po tej poslednej bol blízko k dorážke Kahun.Američania pred semifinále inkasovali v tretích tretinách na turnaji iba dva góly od Švédov (skóre 19:2) a aj proti Nemcom potvrdzovali, že im táto časť ide. Súpera držali na dištanc od DeSmitha a prvá strela naňho mierila až v šiestej minúte z hokejky Noebelsa. Americký brankár však nechal svoju hokejku medzi betónmi a puk zastavil. V 50. minúte vykúzlil Fischbuch pri brejku prihrávku z otočky na Kastnera, ale tomu skĺzol puk z čepele a kľučku nedokončil. Nemci, ktorí sa museli presúvať na štvrťfinále do Rigy a na semifinále späť do Tampere, sa ťažko dostávali do útočného pásma, no v poslednej päťminútovke mali tri veľké šance. V 56. minúte sa po Peterkovej práci dostal na ľavom kruhu ku strele J. Müller a jeho delovka skončila na žŕdke. O minútu neskôr zachránil spoluhráčov DeSmith pohotovou reakciou na dorážku Schütza. Na tretíkrát to však už vyšlo, keď pri hre bez brankára dorazil puk do siete Noebels.Nasledovalo desaťminútové predĺženie 3 na 3, v ktorom boli aktívnejší a mali viac šancí Američania, ale Niederbergera neprekonali. Naopak, Nemci si vypracovali iba dve, ale rozhodli. V 68. minúte prešiel Tiffels z vlastného pásma až na ľavý kruh a presnou strelou prekonal DeSmitha.