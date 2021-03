Nemci vyhrali súťaž družstiev na veľkom mostíku v skokoch na lyžiach

Oberstdorf 6. marca (TASR) - Nemeckí skokani na lyžiach získali zlaté medaily v sobotnej súťaži družstiev na veľkom mostíku na MS v severských disciplínach v Oberstdorfe. Kvarteto v zložení Pius Paschke, Severin Freund, Markus Eisenbichler, Karl Geiger obhájilo po dramatickom priebehu titul s náskokom 11,1 bodu pred Rakúskom, bronz si vybojovalo Poľsko s mankom 15,4 bodu.



Nemci viedli na Schattenbergu už po prvom kole s tesným náskokom 3,7 bodu pred Rakúskom. Na priebežné prvé miesto ich vo štvrtej sérii dostal Geiger (133,5 m) ktorý svoj pokus zvládol lepšie ako konkurent Stefan Kraft. V medailovej hre sa za nimi držali aj Poľsko, Japonsko a Slovinsko. Nóri bez svojho lídra Halvora Egnera Graneruda vypadli z boja o cenné kovy prakticky už po druhej sérii, pretože Marius Lindvik i Daniel Andre Tande zaostali za očakávaním. V prvom kole najďalej doskočil Japonec Jukija Sato - na značku 141 metrov.



Do druhého kola postúpila elitná osmička tímov. Pred Nemcov sa v hneď v prvej sérii dostali Rakúšania zásluhou Philippa Aschenwalda (136 m) i Poliaci po ďalšom špičkovom pokuse Piotra Žylu (139 m). Prvé štyri družstvá boli v tom momente v rozpätí iba 7,3 bodu, Slovinci už na najlepších strácali. V druhej sérii posunul Andrzej Stekala Poliakov na čelo pred Rakúsko a Japonsko. Nemci klesli mimo pódia, no v tretej sérii ich Makus Eisenbichler (138,5 m) katapultoval vo vyrovnanej partii na druhú priečku o bod za Poľsko a o šesť pred Rakúsko. Dráma vrcholila v záverečnej sérii, ktorú najlepšie zvládol Geiger - pokus 136 metrov znamenal zlato pre domáci tím. Stefan Kraft za 133 m zabezpečil Rakúšanom striebro, Dawid Kubacki skočil iba 127,5 m a Poliakom tak zostal bronz.



Geiger získal v Oberstdorfe štyri medaily - okrem zlata v družstvách a miešaných tímoch si pripísal striebro na strednom a bronz na veľkom mostíku. Celkovo má zo svetových šampionátov už štyri najcennejšie kovy. "Dnes som skákal ešte lepšie ako v individuálnej súťaži. Pred posledným skokom som počul ako sa Rakúšania tešia po výkone Krafta a tak som vedel, že musím ísť ďaleko. Bolo to šialene vyrovnané a dramatické do poslednej chvíle," povedal Geiger.

MS v severskom lyžovaní v Oberstdorfe - skoky na lyžiach



muži - súťaž družstiev na veľkom mostíku: 1. Nemecko (Pius Paschke, Severin Freund, Markus Eisenbichler, Karl Geiger) 1046,6 b. (505,0/541,6), 2. Rakúsko (Philipp Aschenwald, Jan Hörl, Daniel Huber, Stefan Kraft) 1035,5 (501,3/534,2), 3. Poľsko (Piotr Žyla, Andrzej Stekala, Kamil Stoch, Dawid Kubacki) 1031,2 (493,9/537,3), 4. Japonsko 1017,5 (492,2/525,3), 5. Slovinsko 1010,0 (486,4/523,6), 6. Nórsko 974,1 (453,8/520,3), 7. Švajčiarsko 856,6 (411,6/445,0), 8. Ruský lyžiarsky zväz 778,2 (363,7/414,5), v prvom kole: 9. Fínsko 344,6 (344,6/-), 10. USA 237,4 (237,4/-)