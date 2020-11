Futbalisti Nemecka vyhrali v príprave nad Českom

Prípravné medzištátne zápasy - streda:



Paríž:



Francúzsko - Fínsko 0:2 (0:2)



Góly: 28. Forss, 31. Valakari





Amsterdam:



Holandsko - Španielsko 1:1 (0:1)



Góly: 47. Van de Beek - 19. Canales





Heverlee:



Belgicko – Švajčiarsko 2:1 (0:1)



Góly: 49. a 70. Batshuayi - 13. Mehmedi





Florencia:



Taliansko – Estónsko 4:0 (2:0)



Góly: 14. a 75. Grifo (druhý z 11m), 27. Bernardeschi, 86. orsolini (z 11m)





Lipsko:



Nemecko – Česko 1:0 (1:0)



Gól: 13. Waldschmidt



Nemecko: Trapp – Tah, Koch, Rüdiger – Baku, Gündogan (46. Dahoud), Neuhaus, Max (68. Schulz) – Brandt, Waldschmidt, Hofmann (20. Amiri)



Česko: Pavlenka – Matějů, Brabec, Jemelka, Novák (46. Souček) – Holeš – Černý (46. Jankto), Dočkal (69. Darida), Barák (68. Král), Kopic (78. Ondrášek) – Krmenčík (46. Vydra)





Lisabon:



Portugalsko – Andorra 7:0 (2:0)



Góly: 29. a 61. Paulinho, 9. Neto, 56. Sanches, 76. Rodrigues (vla.), 85. Ronaldo, 88. Joao Felix





Ľubľana:



Slovinsko – Azerbajdžan 0:0



Chorzów:



Poľsko – Ukrajina 2:0 (1:0)



Góly: 40. Piatek, 63. Moder



Luxemburg:



Luxembursko – Rakúsko 0:3 (0:0)



Góly: 62. Trauner, 83. Grbič, 90.+4 Wiesinger





Atény:



Grécko - Cyprus 2:1 (2:0)



Góly: 8. Tzolis, 17. Giakoumakis - 58. Ilia



Elbasani:



Albánsko - Kosovo 2:1 (1:0)



Góly: 31. Balaj, 65. Uzuni - 85. Muriqi (z 11m)







Ploješť:



Rumunsko – Bielorusko 5:3 (4:0)



Góly: 31. a 55. Nedelcearu, 11. Mitrea, 20. Marin (z 11m), 44. Puscas – 63. Kendyš, 80. Bachar, 90.+2 Klimovič







Podgorica:



Čierna Hora - Kazachstan 0:0







Vilnius:



Litva - Faerské ostrovy 2:1 (2:0)



Góly: 42. Sirgedas, 45.+1 Kazlauskas - 90.+2 Vatnhamar



Ta'Qali:



Malta - Lichtenštajnsko 3:0 (2:0)



Góly: 5. Mifsud, 20. Borg, 84. Farrugia (z 11m)



Serravalle:



San Maríno - Lotyšsko 0:3 (0:1)



Góly: 32. Brolli (vla.), 71. Dubra, 78. Gutkovskis (z 11m)







Sofia:



Bulharsko – Gibraltár 3:0 (3:0)



Góly: 6. Cvetkov, 15. Jomov, 45. Iliev







Istanbul:



Turecko – Chorvátsko 3:3 (2:1)



Góly: 23. Tosun (z 11m), 41. Turuc, 58. Ünder – 32. Budimir, 53. Pašalič, 56. Brekalo







Bröndbyvester:



Dánsko – Švédsko 2:0 (0:0)



Góly: 61. Wind, 74. Bah



Bratislava 11. novembra (TASR) - Futbalisti Francúzska utrpeli prvú prehru po vyše sedemnástich mesiacoch. Úradujúci majstri sveta v stredu senzačne podľahli v prípravnom zápase v Paríži Fínsku 0:2, keď ani raz nedokázali prekonať brankára Jesseho Joronena. Nemci vyhrali v Lipsku nad Českom 1:0 a v šlágri Holandsko remizovalo so Španielskom 1:1.Najväčšie prekvapenie večera sa zrodilo na prázdnom parížskom Stade de France, kde Fíni na čele s brankárom talianskej druholigovej Brescie Joronenomofenzívu domácich Francúzov. Outsider už v prvom polčase dvakrát gólovo udrel v rozpätí troch minút. Najskôr sa presadil v 28. minute Marcus Forss a o chvíľu neskôr aj Onni Valakari. Francúzi nedokázali ani raz odpovedať a ich šnura bez prehry sa tak zastavila na čísle 12. Naposledy prehrali v júni minulého roka v Turecku 0:2. Slovenský rodák, brankár Lukáš Hrádecký, sedel na lavičke hostí, ktorí sa na budúci rok premiérovo predstavia na ME.Nemci aj bez hráčov Bayernu Mníchov a viacerých ďalších opôr potvrdili úlohu favorita proti Česku. Tréner Joachim Löw nasadil experimentálnu zostavu, o tesné víťazstvo jeho zverencov nad súperom Slovákov v Lige národov sa postaral strelou zblízka útočník Benficy Lisabon Waldschmidt už v 13. minúte stretnutia. Osem minút pred koncom mal na hlave vyrovnanie Matěj Vydra, ale šancu mu zneškodnil brankár Kevin Trapp.Holanďania v Amsterdame prehrávali so Španielskom od 19. minuty, keď Sergio Canales ľavačkou zvnútra šestnástky po prihrávke Alvara Moratu prekonal brankára Marca Bizota. Domáci vyrovnali krátko po zmene strán, halfvolejom na konečných 1:1 sa prezentoval stredopoliar Manchestru United Donny van de Beek. Päť minút pred koncom nastúpil na svoj 176. zápas v reprezentačnom drese španielsky obranca Sergio Ramos a vyrovnal tak európsky rekord talianskeho brankára Gianluigiho Buffona v počte štartov za národný tím. Svetové maximum drží Egypťan Ahmed Hassan (184).Belgičania dvoma gólmi Michya Batshuayia v druhom polčase otočili skóre zápasu so Švajčiarskom a vyhrali 2:1. Za hostí skóroval Admir Mehmedi. Portugalsko deklasovalo Andorru 7:0, dvakrát sa pod to pospísal Paulinho. Cristiano Ronaldo nastúpil do druhého polčasu, asistoval pri treťom góle a šiesty sám dal. Taliani nemali vo Florencii problémy s Estónskom, zdolali ho 4:0 a prvé dva góly v reprezentačnom drese dal Vincenzo Grifo.Turecko remizovalo s Chorvátskom 3:3. Chorváti v druhom polčase zásluhou Maria Pašaliča a Josipa Brekala otočili nepriaznivé skóre, posledné slovo však mal v Istanbule domáci Cengiz Ünder.Dánsko si poradilo so Švédskom 2:0, strelecky sa presadili Jonas Wind a Alexander Bah. Gréci vyhrali nad Cyprom 2:1, v Aténach rozhodli domáci o svojom triumfe dvoma gólmi v prvom polčase. Rumuni zdolali doma Bielorusko 5:3, keď sa dvoma presnými zásahmi prezentoval obranca Ionut Nedelcearu. Čierna Hora hrala na svojom štadióne v Podgorici s Kazachstanom nerozhodne 0:0.