Nemci vyhrali v Severnom Írsku 1:0, Francúzi remizovali na Islande
Nemci začali vo Windsor Parku aktívne.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 13. októbra (TASR) - Futbalisti Nemecka zostali na čele A-skupiny európskej časti kvalifikácie MS 2026. V pondelok vyhrali v Belfaste nad domácim Severným Írskom 1:0, o čom svojim premiérovým reprezentačným gólom rozhodol Nick Woltemade. Nemci vedú tabuľku o skóre pred Slovenskom, o tri body zaostávajú na tretej priečke Severní Íri.
Nemci začali vo Windsor Parku aktívne. Loptu mali pod kontrolou a za desať minút vyslali tri strelecké pokusy, ani jeden z nich však nemieril do priestoru bránky. Až potom sa dostali k slovu aj Severní Íri a ich prvá nebezpečnejšia akcia sa v 14. minúte skončila gólovou oslavou, zásah Daniela Ballarda však rozhodcovia po konzultácii s VAR napokon neuznali pre ofsajd. Po polhodine hry sa dočkali hostia, keď po rohovom kope dopravil loptu do siete zadnou časťou ramena Woltemade - 0:1. Do prestávky sa ešte dvakrát nebezpečne prezentovali domáci, hneď po zmene strán mal však nemeckú poistku na nohe Karim Adeyemi, zoči-voči brankárovi však vystrelil nepresne. Severní Íri sa potom snažili o vyrovnanie, na kopačke ho mal v 60. a potom aj v 84. minúte Ethan Galbraith, v závere i striedajúci Callum Marshall, ale hostia si vydreté tesné víťazstvo postrážili. Pre kormidelníka domácich Michaela O'Neilla to bol stý duel na reprezentačnej lavičke.
Prvé body v prebiehajúcej kvalifikácii stratili doteraz stopercentní Francúzi, ktorí remizovali v Reykjavíku s domácim Islandom 2:2. Hostia hrali v úvodnom dejstve až príliš pasívne a v 39. minúte ich za to potrestal pravý obranca Victor Palsson, ktorý na dvakrát prekonal brankára Mikea Maignana. O vyrovnanie sa v 63. minúte po samostatnej akcii postaral Christopher Nkunku, ďalší gól hostí potom pridal Jean-Philippe Mateta, no cenný bod zabezpečil pre Island v 70. minúte Kristian Hlynsson. Francúzi napriek strate naďalej vedú D-skupiny o tri body pred Ukrajinou, ktorá na neutrálnej pôde v Krakove podľa predpokladov zdolala Azerbajdžan 2:1. Gólovo sa v prvom polčase presadil Oleksij Guculjak a hoci v nadstavení vyrovnal Nariman Achundzade, tri body pre favorita zariadil po prestávke Ruslan Malinovskyj.
Málo záživný futbal videli diváci v Ľubľane, kde sa v prvom polčase súboja Slovinska so Švajčiarskom nedočkali ani jednej strely do priestoru bránky a napokon sa duel skončil bezgólovou remízou 0:0. Švajčiari prišli o stopercentnú bilanciu, ale zostali na čele B-skupiny s trojbodovým náskokom pred Kosovom. Švédi sa nedočkali prvého kvalifikačného víťazstva ani vo svojom štvrtom vystúpení, keď v Göteborgu nečakane podľahli Kosovu 0:1. Za hostí sa presadil Fisnik Asllani z Hoffenheimu a jeho tím drží druhú priečku. „Tri korunky“ sa krčia na dne tabuľky so ziskom jediného bodu, Slovinci majú na konte tri body za tri remízy.
Belgičania po domácom zaváhaní so Severným Macedónskom zabrali naplno vo Walese a po výhre 4:2 sa dostali na čelo J-skupiny. V Cardiffe poslal domácich do vedenia už vo 8. minúte hlavou po rohovom kope Joe Rodon, o desať minút neskôr však vyrovnal z penalty Kevin De Bruyne po ruke v pokutovom území a o chvíľu neskôr zariadil obrat v skóre Thomas Meunier. Z ďalšieho pokutového kopu pridal tretí belgický gól De Bruyne, štvrtý v závere Leandro Trossard. Macedónci doma remizovali s Kazachstanom 1:1 a prišli o post lídra. Za Belgickom zaostávajú o bod a pred tretím Walesom majú tri body k dobru, no odohrali o zápas viac.
európska kvalifikácia MS 2026
A-skupina:
Slovensko - Luxembursko 2:0 (0:0)
Góly: 55. Obert, 72. Schranz. Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slov.), ŽK: Duda - Muratovič, Curci, Selimovič, Barreiro, 13.010 divákov.
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda (84. Hrošovský), Rigo - Ďuriš (70. Schranz, 74. Tupta), Strelec (84. Boženík), Haraslín (84. L. Sauer)
Luxembursko: Moris - Jans, Korač, Mahmutovič (85. Selimovič), Bohnert - Sinani, C. Martins, Barreiro, Dardari (80. S. Thill) - Olesen (59. O. Thill), Muratovič (59. Curci)
Severné Írsko – Nemecko 0:1 (0:1)
Gól: 31. Woltemade. Rozhodovali: Gil – Nevado, Porrasová (všetci Šp.), ŽK: Reid, Galbraith, Magennis, Charles – Adeyemi, Andrich, 17.926 divákov
S. Írsko: Peacock-Farrell – Ballard, McNair (75. Smyth), Hume – Spencer, Galbraith, Charles, McCann (75. Marshall), Devenny – Reid (46. Magennis), Price
Nemecko: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlovič (86. Anton), Goretzka – Wirtz (90.+2 Baku), Gnabry (86. Andrich), Adeyemi (64. Beier) – Woltemade (90.+2 Burkardt)
tabuľka:
1. Nemecko 4 3 0 1 8:3 9
2. Slovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Sev. Írsko 4 2 0 2 6:5 6
4. Luxembursko 4 0 0 4 1:10 0
B-skupina:
Slovinsko – Švajčiarsko 0:0
Švédsko – Kosovo 0:1 (0:1)
Gól: 32. Asllani
tabuľka:
1. Švajčiarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. Kosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. Slovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. Švédsko 4 0 1 3 2:7 1
D-skupina:
Island – Francúzsko 2:2 (1:0)
Góly: 39. Palsson, 70. Hlynsson - 63. Nkunku, 68. Mateta
Ukrajina – Azerbajdžan 2:1 (1:1)
Góly: 30. Gaculjak, 64. Malinovskyj - 45.+3 Achundzade
tabuľka:
1. Francúzsko 4 3 1 0 9:3 10
2. Ukrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. Island 4 1 1 2 11:9 4
4. Azebajdžan 4 0 1 3 2:11 1
J-skupina:
Severné Macedónsko – Kazachstan 1:1 (0:0)
Góly: 74. Bardhi - 54. Karaman
Wales – Belgicko 2:4 (1:2)
Góly: 8. Rodon, 89. Broadhead - 18. a 76. De Bruyne (oba z 11 m), 24. Meunier, 90. Trossard
tabuľka:
1. Belgicko 6 4 2 0 21:6 14
2. Sev. Macedónsko 7 3 4 0 12:3 13
3. Wales 6 3 1 2 13:10 10
4. Kazachstan 7 2 1 4 8:12 7
5. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 0:23 0
