Nemci vyradili Talianov, budú súpermi Slovákov v kvalifikácii MS

štvrťfinále Ligy národov:



Španielsko - Holandsko 3:3 pp (1:0, 2:2), rozstrel z 11 m 5:4



Góly: 8. a 67. Oyarzabal (prvý z 11 m), 103. Yamal - 54. Depay (z 11 m), 79. Maatsen, 108. Simons (z 11 m)



/prvý zápas: 2:2, Španielsko postúpilo do semifinále/







Francúzsko - Chorvátsko 2:0 pp (0:0, 2:0), rozstrel z 11 m 5:4



Góly: 52. Olise, 80. Dembele



/prvý zápas: 0:2, Francúzsko postúpilo do semifinále/







Portugalsko - Dánsko 5:2 pp (1:0)



Góly: 86. a 90.+1 Trincao, 38. Andersen (vl.), 72. Ronaldo, 115. Ramos - 56. Kristensen, 76. Eriksen



/prvý zápas: 0:1, Portugalsko postúpilo do semifinále/







Nemecko - Taliansko 3:3 (3:0)



Góly: 30. Kimmich (z 11 m), 36. Musiala, 45. Kleindienst - 49. a 69. Kean, 90.+5 Raspadori (z 11 m)



/prvý zápas: 2:1, Nemecko postúpilo do semifinále/







odveta play off Ligy národov:



A/B-divízia:



Belgicko - Ukrajina 3:0 (0:0)



Góly: 79. a 86. Lukaku, 70. De Cuyper



/prvý zápas: 1:3, Belgicko sa udržalo v A-divízii/







Maďarsko - Turecko 0:3 (0:2)



Góly: 37. Calhanoglu (z 11 m), 39. Güler, 90. Bardakci



/prvý zápas: 1:3, Turecko postúpilo do A-divízie/







Srbsko - Rakúsko 2:0 (0:0)



Góly: 56. Maksimovič, 90.+1 Vlahovič, ČK: 68. Trauner (Rak.)



/prvý zápas: 1:1, Srbsko sa udržalo v A-divízii/







Škótsko - Grécko 0:3 (0:2)



Góly: 20. Konstantelias, 42. Karetsas, 46. Tzolis



/prvý zápas: 1:0, Grécko postúpilo do A-divízie/







B/C-divízia:



Írsko - Bulharsko 2:1 (0:1)



Góly: 63. Ferguson, 85. Idah - 30. Antov



/prvý zápas: 2:1, Írsko sa udržalo v B-divízii/







Island - Kosovo 1:3 (1:2)



Góly: 2. Oskarsson - 35., 45.+3 a 79. Muriqi, ČK: 69. Gunnarson (Island) po druhej ŽK



/prvý zápas: 1:2, Kosovo postúpilo do B-divízie/







Gruzínsko - Arménsko 6:1 (5:0)



Góly: 14. a 35. Mikautadze, 4. Harojan (vl.), 23. Čakvetadze, 27. Kiteišvili, 62. Kvaracchelija - 48. Sevikjan



/prvý zápas: 3:0, Gruzínsko sa udržalo v B-divízii/







Slovinsko - Slovensko 1:0 po predĺžení (0:0, 0:0)



Gól: 95. Čerin. Rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Čerin, Drkušič, Janža, Kramer - Duda, Suslov, Lobotka, 14.076 divákov.



Slovinsko: Oblak - Karničnik (120. Brekalo), Drkušič, Bijol, Janža - Lovrič (67. Petrovič), Čerin (120. Zeljkovič), Elšnik (90. Kramer) - Stojanovič, Šeško, Vipotnik (83. Stankovič)



SLOVENSKO: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Mesík (118. Ďuriš), Hancko - Bero (106. Tupta), Lobotka, Duda (99. Bénes) - Schranz (75. Haraslín), Boženík (75. Mráz), Suslov



/prvý zápas: 0:0, Slovinsko sa udržalo v B-divízii, Slovensko zotrvalo v C-divízii/



Bratislava 23. marca (TASR) - Nemeckí futbalisti postúpili do semifinále Ligy národov 2025. Po triumfe v Miláne 2:1 nad Talianskom remizovali v domácej štvrťfinálovej odvete 3:3. Zverenci Juliana Nagelsmanna tak budú súpermi Slovenska v A-skupine európskej kvalifikácie MS 2026 spolu so Severným Írskom a Luxemburskom. Nemci zároveň zorganizujú júnový finálový turnaj LN. V semifinále sa stretnú s Portugalskom, druhú dvojicu tvoria Španielsko a Francúzsko.Nemci v prvom polčase kráčali k triumfu. Joshua Kimmich najskôr v 30. minúte premenil penaltu po faule Alessandra Buongiorna na Tima Kleindiensta a potom sa Kimmich dvakrát prezentoval ako asistent. Najskôr po jeho prihrávke namieril presne Jamal Musiala a potom aj Kleindienst. Po prestávke však Moise Kean dvoma gólmi znížil na 3:2 a v závere zápasu rozhodol o remíze z pokutového kopu Giacomo Raspadori.Španieli potrebovali po remíze 2:2 v Holandsku zvíťaziť a ich cieľ začal napĺňať v 8. minúte Mikel Oyarzabal, keď premenil pokutový kop. Rovnako však odpovedali aj Holanďania po prestávke, keď po faule na Memphisa Depaya rovnaký hráč potrestal tento zákrok - 1:1. Po zmene strán dal druhý gól Oyarzabal, ale zápas poslal do predĺženia Ian Maatsen. V ňom najskôr v 103. minúte poslal domácich do vedenia Lamine Yamal, ale o šesť minút neskôr premenil Xavi Simons už tretiu penaltu v zápase. V jedenástkovom rozstrele napokon uspeli Španieli 5:4.Portugalci prehrali v prvom zápase v Dánsku 0:1 a doma začali aktívne. V 6. minúte Cristiano Ronaldo nepremenil pokutový kop, domácim však vyšla akcia v 38. minúte, po ktorej si dal Joachim Andersen vlastný gól. Po prestávke vyrovnal Rasmus Kristensen a hoci potom Ronaldo namieril presne, Christian Eriksen opäť vyrovnal. Predĺženie priniesol gól Trincaa a ten istý hráč v ňom rozhodol o postupe domácich, ku ktorému sa ešte pridal Goncalo Ramos.Predlžovalo sa aj v Paríži, kde domáci Francúzi zmazali dvojgólové manko po prehre v Chorvátsku. Najskôr sa presadil Michael Olise a po ňom Ousmane Dembele. Domáci napokon zvládli aj rozstrel a postúpili do semifinále.Účasť v A-divízii v nasledujúcom ročníku LN si vybojovali hráči Turecka. Po domácom triumfe 3:1 zdolali Maďarsko aj v odvete play off v Budapešti 3:0. O svojom víťazstve rozhodli už v prvom polčase, keď najskôr Hakan Calhanoglu premenil pokutový kop v 37. minúte a krátko na to Arda Güler zvýšil na 2:0. Po prestávke uzavrel konečný súčet Abdülkerim Bardakci.Do "áčka" postúpili aj Gréci, ktorí po domácej prehre 0:1 so Škótskom zvládli odvetu v Glasgowe, kde triumfovali 3:0. V elitnej divízii budú naďalej aj Srbi po víťazstve 2:0 nad Rakúskom. Prvý zápas sa skončil remízou 1:1.V elitnej divízii budú účinkovať aj Belgičania, keď po prehre s Ukrajincami 1:3 v prvom zápase zvládli domácu odvetu a zvíťazili 3:0. Dvakrát sa presadil Romelu Lukaku a raz Maxim De Cuyper.Gruzínci budú hrať aj v nasledujúcom ročníku v B-divízii. Po triumfe 3:0 v Arménsku zdolali tohto súpera aj v nedeľnej domácej odvete hladko 6:1. Už v prvom polčase si vytvorili päťgólový náskok. Celý zápas v drese domácich odohral obranca Slovana Bratislava Guram Kašia, ďalšia opora "belasých" Tigran Barseghjan odohral za hostí tiež celý duel.