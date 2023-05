Nemci zdolali Dánov 6:4, Sturm: Boli sme silní na puku

A-skupina:



Dánsko - Nemecko 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)



Góly: 6. Lassen (M. Lauridsen), 40. Bau Hansen (Krogsgaard, Wejse), 56. Wejse (Olesen, Andersen), 60. Wejse (M. Lauridsen, Koch) – 30. Peterka (Wissmann), 32. Ehl (M. Müller, Seider), 38. M. Müller (Noebels, Peterka), 56. J. Müller (Wissmann, Stachowiak), 59. Noebels (Sturm), 60. Sturm. Rozhodovali: Hribik (ČR), Langin (Kan.) - Briganti (USA), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3964 divákov.



Dánsko: Dichow – M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo, Koch, Krogsgaard, O. Lauridsen, Gammelgaard – N. Jensen, Russell, Ehlers – Bödker, Poulsen, Storm – Scheel, Aagaard, Andersen – Bau Hansen, Wejse, Olesen – Asperup



Nemecko: Niederberger – M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner – Noebels, Kahun, Peterka – Ehl, Sturm, Soramies – Tiffels, Wiederer, Kastner – Schütz, Varejcka, Tuomie – Stachowiak

hlasy aktérov (zdroj: IIHF):



Nico Sturm, útočník Nemecka, v zápase 1+1: "V druhej tretine sme hrali náš najlepší hokej. Boli sme silní na puku a myslím si, že sme boli všade. To je niečo, čo nám v prvých zápasoch dosť chýbalo."







Patrick Russell, útočník Dánska: "Nehrali sme dobre v obrane, dovolili sme im streliť príliš veľa gólov. Nepodali sme dosť dobrý výkon a preto sme prehrali."







tabuľka A-skupiny:



1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12



2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11



3. Dánsko 4 2 1 0 1 17:12 8



4. Fínsko 4 2 0 1 1 11:12 7



--------------------------------



5. Francúzsko 4 0 1 2 1 10:13 4



6. Nemecko 4 1 0 0 3 11:12 3



7. Maďarsko 4 0 1 0 3 6:19 2



--------------------------------



8. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:17 1

Tampere 19. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka si vo svojom štvrtom zápase v A-skupine MS pripísali na konto prvé víťazstvo. Vo štvrtkovom stretnutí zdolali v Tampere svojho súpera v boji o štvrťfinále Dánsko 6:4.Dáni po voľnom dni nastúpia v sobotu o 11.20 SELČ proti USA. Nemci sa stretnú v piatok od 19.20 proti Rakúšanom.Nemci mali za sebou tri tesné prehry a ak si chceli ešte udržať šancu na postup do štvrťfinále, potrebovali vyhrať. Dáni však začali lepšie a v 6. minúte otvorili skóre, keď si strelu Lassena nešťastne tečoval do vlastnej siete M. Müller. Mužstvo Harolda Kreisa po inkasovanom góle zvýšilo aktivitu, no v prvej tretine nevedelo prekonať brankára Dichova. V polovici duelu vyrovnal Peterka a krátko na to už Nemci vyhrávali 2:1, keď Ehl využil zaváhanie brankára Dichova. V 38. minúte M. Müller zvýšil na rozdiel dvoch gólov, no 23 sekúnd pred koncom druhej časti sa presadil Bau Hansen. Tretia tretina bola o snahe Severanov, ktorá vyústila do gólu Wejseho v 56. minúte. O dvadsať sekúnd neskôr však Nemci opäť viedli, keď J. Müller strelou od modrej čiary prekvapil Dichova. V závere ešte padli tri góly, Noebels a Sturm zakončili do prázdnej brány, za Dánov skorigoval Wejse.