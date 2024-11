Nemci zdolali Kanaďanov a sú v semifinále v turnaji Davisovho pohára

DC - štvrťfinále:



Nemecko - Kanada 2:0



Daniel Altmaier - Gabriel Diallo 7:6 (5), 6:4



Jan-Lennard Struff - Denis Shapovalov 4:6, 7:5, 7:6 (5)







ďalší program - štvrtok, štvrťfinále:



10.00 USA - Austrália



17.00 Taliansko - Argentína

Malaga 20. novembra (TASR) - Nemeckí tenisti postúpili do semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. V stredajšom súboji vyradili Kanaďanov už po dvojhrách 2:0. Prvý bod získal Daniel Altmaier, ktorý zdolal Gabriela Dialla 7:6 (5), 6:4. Postup potvrdil Jan-Lennard Struff po trojsetovej výhre nad Denisom Shapovalovom 4:6, 7:5 a 7:6 (5). Nemci sa v semifinále stretnú s Holandskom.Úvodný set duelu tímových dvojok rozuzlil až tajbrejk. Altmaier v ňom viedol už 5:0, no Diallo vyhral nasledujúce štyri loptičky a znížil na 4:5 a potom aj na 5:6. Následne mu však Nemec zobral podanie a využil druhý setbal. V druhom svojho súpera brejkol za stavu 5:4 v desiatom geme a premenil prvý mečbal." povedal.V úvodnom sete druhej dvojhry si hráči držali podanie až do desiatej hry, keď Struff stratil servis a prehral 4:6. Vyrovnaný duel pokračoval a aj druhú sadu rozhodla strata servisu v závere, tentokrát na strane Shapovalova - 5:7. V rozhodujúcom sete podával nemecký tenista za stavu 5:4 na víťazstvo, no neuspel a duel vyvrcholil v tajbrejku. V ňom nakoniec vyhral Struff a Nemci tak Kanaďanom odplatili za štvrťfinálovú prehru 1:2 spred dvoch rokov. Zámorskí hráči vtedy v Malage dokráčali až k titulu.uviedol Struff a k semifinále dodal: