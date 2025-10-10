< sekcia Šport
Nemci zdolali Luxembursko 4:0 a sú na čele A-skupiny
Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna má na konte šesť bodov, rovnako ako druhé Severné Írsko a tretie Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalisti Nemecka sú po treťom vystúpení európskej časti kvalifikácie MS 2026 na vedúcej pozícii v A-skupine. Topfavorita dostal na čelo v piatok domáci triumf nad Luxemburskom 4:0. Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna má na konte šesť bodov, rovnako ako druhé Severné Írsko a tretie Slovensko. V prospech Nemecka hrá lepšie skóre.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.