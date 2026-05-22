Nemci zdolali Maďarsko 6:2 v A-skupine, hetrik Gawankeho
Autor TASR
Zürich 22. mája (TASR) - Nemeckí hokejisti zaknihovali prvú výhru v A-skupine majstrovstiev sveta, keď v piatok v Zürichu zdolali Maďarsko 6:2 a so štyrmi bodmi sa dostali na priebežné piate miesto tabuľky. Ich súperi majú o jeden menej a sú šiesti. Výhru režíroval obranca Leon Gawanke, ktorý strelil hetrik.
Nemecko odohrá najbližší duel v sobotu o 20.20 h proti Rakúsku, Maďarsko si o štyri hodiny skôr zmeria sily so Švajčiarskom.
Nemci vstúpili do duelu v úlohe favoritov a v prvej tretine ju potvrdili. Vylúčenie B. Horvátha zo 7. minúty nepotrestali v presilovke, ale pár sekúnd po jej konci išli do vedenia, keď si Bálizs nedal pozor na nahodenie Mika od mantinelu. Maďari boli vpredu bezzubí a po ďalšom vylúčení krátko pred prestávkou pykali druhýkrát. Tentokrát už presilovku využil Gawanke - 2:0. Maďari Nemcom nestíhali a za dve tretiny vyprodukovali len štyri strely na bránku. Nemci dominovali, ale dlho nevedeli premeniť svoje veľké šance. Podarilo sa im to až v závere druhej časti, keď sa v 40. minút presadili Reichel a Dove-McFalls - 4:0. Ihneď po zmene strán pridal piaty gól Gawanke, no potom sa dočkali aj ich súperi, keď Grubauera prekvapil strelou od mantinelu Sárpátki. Maďari ožili a za prvých desať minút tretej tretiny vyprodukovali šesť striel na bránku. Posledná z nich skončila v sieti, ale nemecký tréner si zobral challenge a gól Szongotha neplatil, keďže Erdély bránil v hre brankárovi. Z nasledujúcej akcie skompletizoval hetrik Gawanke a definitívne rozhodol o triumfe Nemecka. Dve minúty pred koncom zmiernil prehru Hári.
MS v hokeji - A-skupina /Zürich/:
Nemecko - Maďarsko 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Góly: 9. Mik (Kastner, Wiederer), 20. Gawanke (Loibl, Michaelis), 40. Reichel (Tiffels, Samanski), 40. Dove-McFalls (Michaelis, Ehl), 42. Gawanke (Kastner, Loibl), 50. Gawanke (Wissman, Michaelis) - 45. Sárpátki (Nagy, Garát), 58. Hári (Nemes, Kiss). Rozhodcovia: Bloyer, MacFarlane (obaja USA) - Beresford (V.Brit.), Ondráček (ČR), vylúčení: 1:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 7925 divákov.
Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn - Tiffels, Samanski, Reichel - Tuomie, Kahun, Loibl - Ehl, Michaelis, Dove-McFalls - Kastner, Wiederer, Krämmer - Eder
Maďarsko: Bálizs - M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Kiss, Tornyai - Terbócs, Sebők, B. Horváth - Sárpátki, Szongoth, Erdély - Sofron, Hári, Papp - Vincze, Nagy, Nemes - Ravasz
Hlasy po zápase /zdroj: dpa/:
Leon Gawanke, strelec hetriku: „Dnes to bol úspešný večer a odchádzame odtiaľto s veľmi dobrým pocitom. V sobotu nás však čaká veľmi dôležitý zápas proti Rakúsku. Pôjdeme doň s istotou a očakávaním.“
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 26:5 15*
2. Fínsko 4 4 0 0 0 20:5 12
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. USA 4 1 1 0 2 12:13 5
----------------------------------
5. Nemecko 5 1 0 1 3 11:17 4
6. Maďarsko 4 1 0 0 3 10:14 3
7. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:14 3
----------------------------------
8. V. Británia 4 0 0 0 4 4:19 0
* - postup do štvrťfinále
