Nemci zdolali Maďarsko o dva góly a sú prví osemfinalisti ME

ME A-skupina, 2. kolo:

Nemecko - Maďarsko 2:0 (1:0)



Góly: 22. Musiala, 67. Gündogan. ŽK: Rüdiger, Mittelstädt – Varga, Szoboszlai, Rossi (tréner). Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.), 54.000 divákov.



Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich (72. Can), Kroos - Musiala (72. Führich), Gündogan (84. Undav), Wirtz (58. Sané) - Havertz (58. Füllkrug)

Maďarsko: Gulácsi – Fiola, Orbán, Dárdai – Bolla (75. Ádám), Á. Nagy (64. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (75. Zs. Nagy) – Sallai (87. Csoboth), Szoboszlai – Varga (87. Gazdag)

Stuttgart 19. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka si na domácich ME zabezpečili ako prvý tím miestenku v osemfinále. V stredajšom dueli v Stuttgarte vyhrali nad Maďarskom 2:0 a sú na čele A-skupiny s plným počtom šiestich bodov. Stredopoliar Jamal Musiala otvoril skóre a je prvý dvojgólový strelec na šampionáte, poistku pridal kapitán Ilkay Gündogan.Nemci predtým v otváracom zápase ME zdolali Škótsko jednoznačne 5:1. Maďari majú na bodovom konte nulu, keďže v prvom stretnutí podľahli Švajčiarsku 1:3. Ak ešte chcú pomýšľať na postup do vyraďovačky, potrebujú bezpodmienečne uspieť v záverečnom súboji v skupine proti Škótsku (23. júna o 21.00 h). Domáci v rovnakom čase nastúpia proti Švajčiarsku. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.Brankár nemeckého tímu Manuel Neuer si pripísal už svoj 17. štart na EURO, čím vyrovnal brankársky rekord niekdajšieho talianskeho reprezentanta Gianluigiho Buffona na európskych šampionátoch. Neuer nastúpil vo všetkých dueloch Nemcov na štyroch ME od roku 2012.Nemci nastúpili v identickej zostave ako vo vydarenej ouvertúre proti Škótsku, no hneď po niekoľkých sekundách po chybe Kimmicha musel brankár Neuer hasiť nebezpečenstvo pred dobiehajúcim Sallaiom. Na druhej strane sa o prvý strelecký pokus domácich postaral v 5. minúte Havertz a ten istý hráč sa o päť minút neskôr dostal do šance, ktorá už mala gólové parametre. Na hranici malého vápna sa dokázal dostať pred Orbána, ale Gulácsi jeho pokus reflexívne vyrazil. Neujala sa potom ani delovka Andricha a na opačnom konci nevyšla koncovka podľa predstáv Szoboszlaiovi. Svižný futbal zo strany oboch tímov divákov bavil a tí domáci sa v 22. minúte mohli tešiť z gólu - maďarskí hráči reklamovali faul na Orbána v ich šestnástke, no hralo sa ďalej, čo využil pohotový Gündogan a spätnou prihrávkou pripravil zakončenie pre Musialu - 1:0. O tri minúty neskôr už mohlo byť vyrovnané, parádny zákrok po priamom kope Szoboszlaia však vytiahol Neuer a ďalšiu "gólovku" rovnakého hráča zblokoval obranca Tah. Záver prvého polčasu patril herne domácim, Musiala takmer pridal do svojej zbierky ďalší zásah, trafil iba do bočnej siete. V nadstavenom čase ešte pohrozili Maďari a po zakončení Sallaia už zdvíhali ruky nad hlavy, ich radosť však stopol ofsajdový verdikt arbitrov.Rüdiger ďalekonosnou strelou na začiatku druhého dejstva naznačil plány Nemcov pokračovať v aktivite a v 55. minúte si musel maďarský brankár Gulácsi pripísať dva zákroky za sebou. Najskôr vyrazil mimo šestnástky strieľaný center Gündogana a vzápätí zasiahol aj proti strele Kroosa. Po hodine hry dali o sebe opäť vedieť aj Maďari a bola z toho veľká príležitosť, keď Sallai poslal center do šestnástky a Varga hlavičkou iba tesne netrafil priestor medzi tromi žrďami. Domáci kouč sa chvíľu predtým pokúsil oživiť ofenzívu nasadením Füllkruga a jeho tím sa dočkal poistky v 67. minúte, keď maďarská defenzíva nechala v pokutovom území úplne osamoteného Gündogana a kapitán domácich ľavačkou z jedenástich metrov po asistencii Mittelstädta zvýšil na 2:0. Nemci boli pri chuti, súpera vystrašil Kimmich strieľaným centrom z pravej strany a štvrťhodinu pred koncom ten istý hráč prinútil znova k zásahu Gulácsiho. Domáci už mali vývoj stretnutia pevne v rukách, Maďarom k zdramatizovaniu koncovky nepomohli ani striedania. Čisté konto domácim v 90. minúte zachránil Kimmich, ktorý po strele Orbána na čiare zastúpil Neuera, tomu predtým lopta vypadla z ruky.1. Nemecko 2 2 0 0 7:1 6*2. Švajčiarsko 1 1 0 0 3:1 33. Škótsko 1 0 0 1 1:5 04. Maďarsko 2 0 0 2 1:5 0*-istý postup do osemfinále