VIDEO: Nemci zdolali na MS Nórov 5:1, dali už 14 gólov

MS 2021 B-skupina:



Nórsko - Nemecko 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)



Góly: 37. Lilleberg (M. Olimb, Haga) - 20. Plachta (M. Müller, Seider), 24. Gewanke (Brandt, Noebels), 26. Pföderl (Reichel, Noebels), 31. Reichel, 45. Bergmann (Nowak, Krämmer). Rozhodcovia: Bruggeman (USA), Gouin (Kan.) - Constantineau (Fr.), McCrank (Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše: Lilleberg 10 min. (zásah do oblasti krku), presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Nórsko: Haukeland - Holös, Lilleberg, Espeland, Lesund, Krokdahl, Kasastul, O.J.B. Holm - Rosseli Olsen, K.A. Olimb, Pettersen - Lindström, Trettenes, Olden - Valkvae Olsen, M. Olimb, Haga - Kristiansen, Henriksen, Röymark

Nemecko: Niederberger - M. Müller, Seider, Brandt, Holzer, Wagner, Nowak, Wagner, J. Müller, Gawanke - Kühnhackl, Krämmer, Rieder - Reichel, Noebels, Pföderl - Plachta, Loibl, Eisenschmid - Bergmann, Kastner, Tiffels

Riga 22. mája (TASR) - Nemeckí hokejisti uspeli v sobotu aj vo svojom druhom zápase na MS v lotyšskej Rige. Nórov zdolali 5:1 a na konte majú už 14 strelených gólov.Nemci si po dvoch natesno odohratých dueloch oddýchnu iba do pondelňajšieho večera a 19.15 SELČ ich čaká Kanada. Nóri hrajú o 24 hodín, teda v poludňajšom termíne (11.15) s Talianmi.Nóri od úvodného buly vyrukovali na Nemcov aktívnym napádaním a priamočiarymi útokmi a v 2. minúte nechýbalo strele Mathisa Olimba veľa. Nemci sprvoti pôsobili po piatkovom popoludňajšom zápase "tvrdo", ale postupne sa vymanili zo súperovej prevahy a hru úplne vyrovnali. V závere prvej časti sa im vyplatila aktivita a Plachtov pohotový teč ich dostal do vedenia. Z kabín vyšli s odhodlaním pokračova v načatom a v priebehu šiestich minút zvýšili po krásnych kombináciách na 3:0. Stačili im na to štyri strely, naopak Nóri sa strácali v agresívnych a skvele operujúcich herných štruktúrach súpera. Prvý puk v druhej časti poslali na bránku až v 7. minúte a ďalšie strely dlho neprichádzali. Nóri sa dostali do tempa zo začiatku zápasu až tohto dejstva a zníženie stavu na 1:4 im dalo určitú šancu. O tú však prišli pomerne skoro inkasovaním piateho gólu.